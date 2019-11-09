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/福島県議選 小池書記局長４カ所で訴え

県民に冷たい県政転換し くらし守り、生活再建を

三沢米軍模擬爆弾落下 一歩間違えば大惨事

/１０キロ北 核燃再処理工場/青森県知事 自粛を要請 １キロ以内に小・中学校