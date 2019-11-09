2019年11月9日(土)
- 桜見る会を安倍後援会行事に/参加範囲は「功労・功績者」のはずが/税金私物化 大量ご招待/田村氏追及に首相答弁不能
- 県民に冷たい県政転換し くらし守り、生活再建を/福島県議選 小池書記局長４カ所で訴え
- 新基地ノー連帯/沖縄 平和大会始まる
- 三沢米軍模擬爆弾落下 一歩間違えば大惨事/１０キロ北 核燃再処理工場/青森県知事 自粛を要請 １キロ以内に小・中学校
- 日米貿易協定 野党が資料提出要求/承認案審議の前提に
- 三沢基地のＦ１６模擬爆弾落下/訓練の全面的中止を/笠井氏が会見
- 一票で“奇跡”起こそう/須賀川市・岩瀬郡区 吉良議員訴え
- いま必要なのは党議席/会津若松市区 倉林議員が応援
- ハンセン病元患者家族補償法案/丁寧な相談体制つくって/宮本議員
- 甘利氏がツイッターで女性蔑視/「局長になったら女優と結婚できるか」
- 論戦ハイライト/桜を見る会 公的行事を私物化/モラル崩壊 首相に起因/参院予算委 田村氏の追及で浮き彫り
- 英語民間試験 中止し授業充実こそ/小池書記局長が主張/ＢＳフジ番組「プライムニュース」
- 憲法審査会動かすな/憲法踏みにじる実態 常任委で議論を/赤嶺議員の発言（要旨）
- 災害多発 損保の役割考える 大阪で代理店シンポ/大手に一方的有利 現状に声を/大門・清水議員が参加
- 芸術家ら結束/芸術祭補助金不交付撤回求めてアピール
- ここが問題 パワハラ指針素案/対象狭く リストラ正当化も
- 日本共産党綱領（一部改定案）
- ジェンダー平等へ政治変える みんな輝ける社会に/女性ら行動、３０００万人署名も/東京・新宿
- 沖縄県政与党 訪米へ/１１日から 新基地反対の民意広げる
- 議員辞職に値 マスコミは報道ちゃんと/田村智子参院議員の質問/視聴者から反響
- 米軍機の規律違反/危険な飛行横行の根本ただせ
- きょうの潮流/壁の向こう側でレストランを開きたい。それが夢だったとい…
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