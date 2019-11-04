2019年11月4日(月)
- 止めよう改憲発議/憲法集会 各地で人の波/国会前１万人
- 優しい高知県政へ好機/松本知事予定候補勝利へ総決起集会/市民と野党結束
- 英語民間試験 中止こそ/ＮＨＫ「日曜討論」 笠井政策委員長が主張
- 政治考/自公連立 ２０年（上）/止まらぬ得票減
- 憲法集会 穀田国対委員長があいさつ/立民・逢坂氏、社民・福島氏も/国会正門前
- 綱領一部改定案など大会議案を審議/共産党幹部会開く
- できないなら制度を/塩川氏 被災者支援で迫る
- パワハラ 該当しない事例削除を/厚労省指針素案 宮本氏が主張
- ９条守る思い突き上げ/おおさか総がかり集会に１万２０００人/清水議員訴え
- 福島県議選/河川整備・命守る県政に/共産党、災害対策訴え
- 仲間増やし命暮らし守ろう/新婦人全国大会が閉会/新会長に米山さん
- ＮＨＫ日曜討論 笠井政策委員長の発言
- 高知知事選勝利へ決起集会 各氏の発言
- ＡＳＥＡＮ首脳会議/国際法尊重を強調/南シナ海・地域対応を協議
- 首里城再建願う/若者らチャリティーコンサート/那覇 募金呼びかけ
- 教育に公平を 思い発信/高校生がフェスティバル/愛知
- ＤＶ・性暴力なくせ/被害当事者らパレード/東京
- 「平和憲法は日本と世界の遺産」/アベ政治許さない 全国で一斉行動
- 英語民間試験延期/入試改革の抜本的な見直しを
- きょうの潮流/ぬくもりも面影も、記憶にすらない父。働きづめで…
|赤旗ＰＲ