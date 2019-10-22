2019年10月22日(火)
- 教員の変形労働導入に反対/安倍政権の特別措置法改定案提出/共産党、長時間勤務なくす「提言」/小池氏が記者会見
- デモは弱い人の声聞く場/ＪＣＰＷｉｔｈＹｏｕトーク集会 性暴力 刑法改正を/志位氏あいさつ
- 福祉施設 泥かき出そう/台風１９号 共産党後援会ボランティア/埼玉・川越
- 沖縄米軍機また部品落下/嘉手納基地の特殊作戦機から
- 中東への自衛隊派兵検討/事実上、米軍と一体に/小池書記局長
- きょう「即位の礼」/憲法原則逸脱の諸儀式
- 関電・原発と対峙住民と共に４０年/共産党高浜町議 渡辺 孝さん
- 病院内の保育所/企業委託最多に/医労連が実態調査
- 未来つくる一歩踏み出そう/大阪 市田副委員長迎え党語る集い
- 「即位の礼」儀式 憲法に抵触/国民主権・政教分離原則に背く
- パワハラ防止素案示す/厚労省案 使用者責任を限定/労働側委員「範囲狭い」と批判
- 教員をこれ以上、長時間働かせるのか――「１年単位の変形労働時間制」導入に強く反対する/２０１９年１０月２１日 日本共産党
- 台風被害 深刻な実態調査/長野 佐久・佐久穂 井上議員
- 台風被害 深刻な実態調査/福島 本宮・二本松 紙議員
- 住宅被害 被災者支援制度いかそう
- 被災者訪ね健康相談/長野医療生協ボランティア/台風１９号被害/清掃・片付けも
- 大熱戦 高野が制す/将棋新人王戦 辛抱実り逆転勝ち/２８日に第３局
- 「原発マネー」疑惑/「再稼働利権」の核心に迫れ
- きょうの潮流/「長くつ下のピッピ」などで知られるスウェーデンの作家、アストリッド・リンドグレーン…
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