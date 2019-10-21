2019年10月21日(月)
- 日曜版スクープに反響 首相主催の「桜を見る会」/安倍首相の後援会員ら数百人 税金で“おもてなし”
- 共産党９議席への前進で原発再稼働と水道民営化ストップ、消費税を５％に/宮城県議選 小池書記局長が３カ所で訴え
- 未来ひらく 日本共産党入党物語/若い世代 相次ぎ/苦学生「社会主義 どうやったら」/「野党連合政権に本気 いいじゃん」
- 序盤論戦を見る/消費税増税/論拠総崩れ ５％減税こそ
- 連合政権へ今、出番/全国革新懇交流会が閉幕
- 「６５歳超えて働きたい」８割？/所信表明で首相は言うが/元調査では５５％ 背景に老後不安
- 日本の核決議案 記述が大幅後退/国連委に提出
- 性暴力 刑法改正語る/東京 日本学術会議がシンポ
- 全国革新懇 地域・職場・青年交流会―活発に討論 ２日目
- 革新懇 二つの行動を提起/代表世話人会の報告 小田川義和全労連議長
- 被災者支援の各種制度の適用を/実態に合わせ柔軟に運用、拡充させよう
- 本格的な河川対策へ/小池書記局長、関電疑惑追及など要求/ＢＳ朝日番組
- 香港繁華街でデモ/覆面禁止規則破棄など掲げ/五大要求訴え「抵抗続ける」
- 改憲阻止へたたかう/自由法曹団が総会
- 心臓病の子ども守ろう/全国大会 成人患者の支援体制を
- 農業支援 全力つくす/宮城・大崎 小池書記局長が調査
- 橋復旧に公的支援を/長野・佐久 田村副委員長が調査
- 「砂防ダムを造って」/新潟県長岡・上越 藤野議員が調査
- 消費税増税の痛み/「対策」の破綻が鮮明になった
- きょうの潮流/次つぎに出てくる、ちょっとした言葉づかいや、…
|赤旗ＰＲ