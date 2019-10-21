/宮城県議選 小池書記局長が３カ所で訴え

共産党９議席への前進で原発再稼働と水道民営化ストップ、消費税を５％に

/若い世代 相次ぎ/苦学生「社会主義 どうやったら」/「野党連合政権に本気 いいじゃん」

連合政権へ今、出番

/所信表明で首相は言うが/元調査では５５％ 背景に老後不安

革新懇 二つの行動を提起

/代表世話人会の報告 小田川義和全労連議長