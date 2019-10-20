2019年10月20日(日)
- 安倍政治終わらせ希望ある政治を/全国革新懇 地域・職場・青年交流会始まる/連合政権の機運 草の根から/志位委員長が特別発言 神戸
- 被災地７道県から報告/京都 全国学童保育研究集会始まる
- 避難所で温かい汁物提供「正式に通達」/志位氏要請に防災相が回答
- 台風１９号１週間/ごみ処理に行列/「撤去なしに先に進めない」
- 米と一緒に戦争やることになる/中東沖自衛隊派兵 志位委員長が批判
- 米、武器３４９億円分未納/会計検査院 ６年以上放置指摘
- 「野党連合政権」への道をどうやって切り開くか/革新懇全国交流会 志位委員長の特別発言
- 水俣病被害の救済を/公式確認から６３年 「慰霊式」開く/熊本・水俣
- 市田副委員長ら患者会と懇談/水俣市
- 新たに１８９人を合葬/日本共産党常任活動家追悼式
- 「日本共産党常任活動家の墓」第３４回合葬追悼式/小池書記局長あいさつ
- ９９％のための政治へ/テレ朝系番組 山添氏きっぱり
- 福島県議選（３１日告示 １１月１０日投票）/共産党伸ばし命守る/現有５議席確保 ７議席へ
- 改憲策動を止めよう/臨時国会初 総がかり行動 ２５００人が声
- 家財片付け手つかず/長野 室内の泥出し作業続く
- 街道崩落で孤立、断水も/東京・奥多摩町 山添・吉良氏ら調査
- 機械被害 ３億～４億円/川崎 畑野議員ら要望聞く
- 建物の被害さらに拡大/茨城・大子町 共産党議員ら調査
- 自衛隊の中東派兵/米国への忖度で緊張高めるな
- きょうの潮流/鉄格子があり、暗くて閉鎖的…。こんなイメージを…
|赤旗ＰＲ