2019年10月16日(水)
- 死者７１人 決壊河川５２に/台風１９号 避難５０００人/共産党議員ら、調査・要望聞き取り
- 党災害対策本部/被災地に足運び 支援を機動的に/志位委員長がよびかけ
- 志位委員長、避難所の生活改善を緊急要請/「実行指示した」と防災相
- 志位委員長、中国大使と会談/尖閣・香港対応に批判表明
- 従来の枠超えた被災者支援を/参院予算委 台風被害 井上議員求める/首相「できること全てやる」
- 政府・与党の認識問われる/二階氏「まずまず」発言 小池氏主張
- 国政調査権で参考人招致を 問われる首相の責任/関電「原発マネー」還流疑惑 小池氏訴え
- 新基地ノー 直接伝達/デニー知事 米国へ出発
- 支援 力合わせ/台風１９号被害 共産党議員調査
- 台風１９号 共産党救援募金訴え
- 災害救助法適用 ３１５自治体/志位委員長が見舞電
- 地位協定 改定早く/沖縄県議会 全会一致で意見書
- 内装補修 支援に道/九州北部大雨 佐賀の党議員に国回答
- 論戦ハイライト/参院予算委 台風１９号対応で井上議員/井上氏 内閣府ガイドライン徹底を/防災相 被災者支援で極めて重要
- 「１０月目標達成、全支部総決起をはかる集中期間」をよびかける/小池晃「大運動」推進本部長
- 台風１９号被害 特養、トイレ使えず/党県議団ら 被災者要望聞き取り/埼玉・川越
- 台風１９号 避難所でホームレス拒否/東京・台東 生健会が区に質問状/共産党申し入れ
- 歴史改ざん許さない/あいちトリエンナーレ閉幕 市民ら集会
- 台風１９号被害 泥まみれ でも断水 福島・相馬/「片付けも入浴もできない」
- 台風１９号被害 「隣人の状態もわからない」/道路崩落 電話も不通/宮城・丸森町
- 石木ダム反対パレード/長崎・佐世保 女性ら仮装で訴え
- 台風１９号の被害/被災者が希望持てる支援こそ
- きょうの潮流/泥まみれのぬいぐるみが並んでいます。たんすや机、冷蔵庫…
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