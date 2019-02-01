災害救助法適用 ３１５自治体

志位委員長が見舞電

日本共産党の志位和夫委員長は１５日、台風１９号で災害救助法の適用を受けた１３都県の３１５市区町村に見舞電報を送りました。対象自治体は次の通り。カッコ内は自治体数。

【岩手県】（１４）

宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町・岩泉町・田野畑村・普代村、九戸郡野田村・洋野町

【宮城県】（３５）

仙台市、石巻市、塩釜市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町・七ケ宿町、柴田郡大河原町・村田町・柴田町・川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町・山元町、宮城郡松島町・七ケ浜町・利府町、黒川郡大和町・大郷町・大衡村、加美郡色麻町・加美町、遠田郡涌谷町・美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

【福島県】（５０）

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町・国見町・川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町・天栄村、南会津郡下郷町・桧枝岐村・只見町・南会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町・金山町・会津美里町、西白河郡西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町、東白川郡棚倉町・塙町・鮫川村、石川郡石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町、田村郡三春町・小野町、双葉郡広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村、相馬郡新地町・飯舘村

【茨城県】（２３）

水戸市、ひたちなか市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、東茨城郡茨城町・城里町、久慈郡大子町

【栃木県】（１４）

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷郡塩谷町・高根沢町、那須郡那須町・那珂川町

【群馬県】（２６）

前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村・神流町、甘楽郡下仁田町・南牧村・甘楽町、吾妻郡中之条町・長野原町・嬬恋村・草津町・高山村・東吾妻町、利根郡みなかみ町、邑楽郡千代田町・邑楽町

【埼玉県】（４０）

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ケ島市、日高市、入間郡三芳町・毛呂山町・越生町、比企郡滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町、秩父郡横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・東秩父村、児玉郡美里町・神川町・上里町、大里郡寄居町

【東京都】（２５）

墨田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、町田市、小金井市、日野市、福生市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町

【神奈川県】（１９）

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町・松田町・山北町、足柄下郡箱根町・湯河原町、愛甲郡愛川町・清川村

【新潟県】（３）

上越市、糸魚川市、妙高市

【山梨県】（２０）

富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町・身延町・南部町・富士川町、南都留郡道志村・鳴沢村・富士河口湖町、北都留郡小菅村・丹波山村

【長野県】（４４）

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・佐久穂町、北佐久郡軽井沢町・御代田町・立科町、小県郡青木村・長和町、諏訪郡下諏訪町・富士見町・原村、上伊那郡辰野町・宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村・生坂村・筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町・高山村、下高井郡山ノ内町・木島平村・野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村

【静岡県】（２）

伊豆の国市、田方郡函南町