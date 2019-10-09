2019年10月9日(水)
- 消費税 緊急に５％へ減税を/志位委員長が代表質問 衆院本会議/税金は持てるものから
- 米農産品に大幅市場開放/貿易協定署名 日本、一方的譲歩
- 不自由展が再開 愛知/市民らの運動が後押し
- 住宅被害４万棟超 台風１５号から１カ月/屋内はカビだらけ
- 聞いたことにまったく答えない首相/代表質問後の会見で志位委員長
- ５％減税の野党連携 共闘発展させたい/志位氏
- 集中審議・参考人招致を/衆院予算委理事懇 野党 関電疑惑などで
- 志位委員長代表質問に反響/「救いがあるかも」「共闘で自民倒して」
- 志位委員長の代表質問 衆院本会議/消費税 導入３１年 廃止しかない/５％への減税 緊急に
- 変形時間制 教育危うく/東京 教員の長時間労働考える集会
- 安倍首相の所信表明に対する志位委員長の代表質問
- 被災者医療費免除を継続/岩手県、１０年連続の実施
- 「将来展望」を討論/日本被団協が全国代表者会議
- 検察改革の方針提案/韓国法相 「民生に集中の組織に」
- 一部損壊住宅も支援/被災修理の対象拡大
- 反原連 東京支社前で抗議/関電よ「恥を知れ」
- リニア実験線で火災/山梨・都留 作業員３人重軽傷
- 景気動向指数悪化/安倍政権の失政はごまかせぬ
- きょうの潮流/何に困っていて、何を求めているのか。そこに…
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