2019年9月19日(木)
- 台風被害 人命最優先に対応を/志位委員長、武田防災相に緊急申し入れ
- 戦争法 強行から４年/「いずも」空母化で危険な段階へ/“中国シフト”に踏み出す
- 温暖化対策求め世界で行動/気候行動サミット前後 １３２カ国４０００超
- ハウス倒壊 被害甚大/農家「再建に補助を」/千葉・八街、香取/台風１５号 紙・田村・さいとう氏ら調査
- 台風１５号災害に関する緊急申し入れ/日本共産党台風１５号災害対策本部
- ２３日から全国一斉行動/消費税１０％阻止闘争本部/共産党
- 保育報酬下げ 厚労省が撤回/自治体・施設などの批判受け/副食費実費めぐり
- 改悪旗振り役ずらり/現場の代表者は皆無/社会保障会議 不安な面々
- 「異常な現状に危機感を」/沖縄県議会、全会一致で意見書/相次ぐ部品落下受け米軍飛行停止求める
- 増税反対 賛同１１００超え/消費税１０％ 京都府議会に請願書
- 台風被害 共産党が申し入れ
- 台風１５号 補正予算を/都議会閉会、河野議員が要求
- 豚コレラ「ワクチン早く」/党埼玉県議団が現地調査/小鹿野町など
- 婦人相談所強化へ新法検討/ＤＶ・ＡＶ強要など対応/共産党・倉林氏の追及で
- 日本共産党国会議員団/衆院の委員会担当
- 政治を足元から変える 未来公共の２年半（上）/声をあげるハードル下げる
- イスラエル与党連合後退/総選挙 過半数を獲得できず
- 鼓動/北京との対応に矛盾/旭日旗容認
- クローズアップ/福島県の「研究産業都市」構想/被災者置き去り大開発に２３００億円/共産党県議団「福祉型への転換」訴え
- 地方自治の保障ぜひ/辺野古訴訟即日結審 デニー知事陳述/福岡高裁支部
- 新基地阻止 勝利信じ/裁判所前で知事支援の集会
- 石原元知事の尋問退ける/豊洲住民訴訟 原告が異議申し立て/東京地裁
- 安保法制成立４年/首相のごまかしは今や明らか
- きょうの潮流/迷路の先に鎮座する角の鋭い悪魔。もがき、何かから逃れよ…
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