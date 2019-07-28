2019年7月28日(日)
- “安倍改憲へ衆院議長交代も”/ネット番組 自民・萩生田氏が発言/憲法議論加速へ任期途中に
- 横田基地オスプレイ/市民に銃口 訓練急増/機関銃露出 ７月は９機/平和委調査
- 米軍機事故「指針」改定/「迅速な立ち入り可能」誇るが… 米軍の判断次第/「地位協定」の抜本改定こそ
- 憲法・自治で未来開く/静岡に８００人 自治体学校始まる
- 改憲早期推進を主張/３分の２割れも「有権者判断」と 自民の木原氏/ラジオ日本番組
- 白書を読む/「少子化社会対策白書」/理想の子ども数 持てない
- 迫る知事選・県議選・市議選/岩手３選挙勝利を/穀田氏迎え 盛岡で決起集会
- 共闘の発展、党躍進へ/参院選報告会 山下副委員長訴え/奈良
- やっぱりダメ消費税１０％/各界連 真夏の大行動へ
- みんな よりよい五輪へ/あと１年 酷暑・負担の不透明…課題山積/オリパラ提言討論会
- 肝炎・肝がんなくそう/東京 日肝協がフォーラム開催
- 豊かな生活と学び保障を/滋賀で第５０回全私研開会
- 社会リポート/“引き出し屋”野放し/ひきこもり支援うたい人権侵害/高額研修費請求も 「法規制早く」
- 原発賠償 国が責任を/日弁連集会 仲介機能強化など要求
- 福島第２廃炉表明/原発固執から決別する時だ
- きょうの潮流/長かった梅雨も終わり、各地に夏晴れがひろがりはじめました。…
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