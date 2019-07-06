2019年7月6日(土)
- 年金・憲法・野党共闘―/論戦発展 広がる「希望」/京都・福井 志位委員長が訴え
- 「減らない年金」「ＨＯＰＥ」/新プラスター掲げ宣伝/東京・池袋 共産党労働者後援会
- 大激戦の新潟選挙区 うち越統一候補必勝、比例で共産躍進を/小池書記局長訴え
- 韓国への制裁 おろかな対応/ＢＳフジ 小池書記局長語る
- 野党共闘攻撃に終始/首相演説、危機感にじませる
- 参院選で良識の１票を/市民連合がアピールを発表
- 市民と野党共闘の進化/国政の主要課題 安倍政治変える受け皿
- 擁立数は共産党トップ/女性 最多２８％/自公は消極的
- 日曜版７日号/参院選特集 減らない年金への一歩/歌手・日野美歌さんら「消費税増税中止を」
- 基礎年金６万３千円確保言うが/首相の反論は“架空の数字”
- 参院選勝利へ 党幹部駆ける/長野３市で田村副委員長
- 参院選勝利へ 党幹部駆ける/栃木・茨城で市田副委員長/梅村比例候補 大内選挙区候補
- 参院選勝利へ 党幹部駆ける/大阪で山下副委員長
- 「比例は日本共産党」/北海道 紙候補が訴え
- ＮＨＫ「ニュース７」 志位委員長が語る
- ＴＢＳ「ＮＥＷＳ２３」党首討論/志位委員長の発言
- 日テレ系「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」党首討論/志位委員長の発言
- 共闘に難癖は「一本化への脅威」 野党が結束して自公追い込む/ＢＳ番組各党討論 小池書記局長が主張
- 格差なく私学無償に/すすめる会が院内集会
- お金の心配なく学びたい/教育全国署名スタート集会
- 監視テント撤去抗議/沖縄・高江 防衛局に/住民ら「米軍に加担するな」
- 「共産党と一緒 心強い」/京都 志位委員長 ジェンダー平等で懇談
- 「消費税増税なら閉店も」/志位氏懇談 仏具店店主訴え
- 未整地の空き地目立つ/西日本豪雨１年 仁比議員が広島訪問
- 豪雨・大雨への備え/命守る仕組みの整備に本腰を
- きょうの潮流/人は行動に移すまでにどんな過程をたどるか。ある自治体が…
|赤旗ＰＲ