2019年4月26日(金)
- 辺野古土砂 国が加速/本部港で搬出作業/沖縄 補選審判無視に住民抗議
- 辺野古 工事中止求め声明/柳広司、落合恵子、アーサー・ビナードさんら
- “先生を増やそう”/世論広げて政府動かす 実行委が署名開始
- 朝鮮半島情勢改善へ会談/ロ朝首脳 ８年ぶり
- 普天間基地 外来機４倍/１７→１８年度 「沖縄の負担軽減」どころか
- 防衛相答弁 サイバー攻撃 武力行使も/井上氏「なし崩しやめよ」
- 保育の質落とすもの/大阪府・市提案の規制緩和 田村氏批判
- ハラスメント禁止“不十分”/高橋議員 法改定案に反対討論/衆院本会議可決
- 地方分権一括法案を可決 衆院委/清水議員が反対討論
- 参院選の共通政策へ ６野党・会派協議開始
- 国家公務員再就職の実態 「予備的調査」を求める
- 自民強引 赤嶺氏が批判/衆院憲法審 参考人招致決める
- 沖縄３区補選で勝利 屋良・新議員が初登院/共産党控室を訪問
- 日本共産党第９０回メーデースローガン
- 日曜版４月２８日・５月５日特大合併号/あさのあつこさん ９条への思い/大竹しのぶさんが語る学びの原点
- 下関北九州道路 建設先にありきか/参院国交委 山添氏追及
- 法科大学院に「法曹コース」 多様な人材育成を/衆院文科委 畑野氏質問
- 西日本豪雨 小田川決壊 「低い堤防」が原因/参院災害特委 武田氏追及
- 女性活躍推進法等改定案に対する高橋議員の反対討論/衆院本会議
- 家裁運転手合理化やめよ/仁比氏 定数削減で過重労働に
- 高い家賃 不当に天引き/藤野氏 技能実習生への返還迫る
- Ｆ３５機墜落原因究明を/井上氏 取得計画の中止求める
- 地方放送局経営に逆行/本村氏 電波法改定案ただす
- 理研の雇い止め是正を/田村智子氏 文科省に対応を求める
- 自動運転安全性担保ない/田村智子氏 メーカーの義務化要求
- 年金改定ルールやめよ/高橋氏 不正調査の影響検証せよ
- 企業の研究を肩代わり/畑野氏 「大学改革」の見直しを
- 企業主導型保育ただす/塩川氏 政府の責任を追及
- 日加、日仏ＡＣＳＡ反対/赤嶺氏 弾薬含む提供が可能に
- 健全な環境あってこそ/パリ協定など参考人質疑/武田氏質問
- 福島原発事故 避難者の住まい守れ/「ひだんれん」など緊急集会
- 就労外国人の拡大/「安価な労働力」の危険消えぬ
- きょうの潮流/女優・渡辺美佐子さん（８６）に「りんごのほっぺ」という…
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