2019年3月23日(土)
- 全てで筋通す共産党/「暮らしに希望を」と訴え/１１知事選 記者座談会
- 沖縄県が国を提訴/辺野古新基地 「承認撤回停止は違法」
- 報道 政府から独立を/ＮＨＫに市民団体が申し入れ
- 草の根から原発ゼロ議員を/反原連
- 原発推進県政の転換を/福井で小池書記局長訴え/かねもと知事候補 さとう県議予定候補の必勝を
- 防衛省 「Ｎ値」調査せず/辺野古軟弱地盤 井上氏が追及/参院外防委
- 真の無償化に逆行/畑野氏 修学支援法案を批判/衆院文科委
- 個人の尊厳 ジェンダー平等 ＪＣＰ Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ/オープニングイベント 差別のない社会に
- 国保料負担軽減を/党都議団が予算組み替え案
- 日高本線・鉄路守ろう/北海道 石川知事候補が駆けつけ
- 「都」構想 コストかかる/大阪府知事選 小西候補が討論/テレビ番組
- ２０１９統一地方選/子ども医療費完全無料化 国保料引き下げ求め署名/卒業式門前で共感/神戸市議選 共産党の各予定候補
- 社会リポート/奈良県立高校削減計画/耐震化さぼり統廃合/反対署名が約４万人分
- 「無償化」でも質保障を/「保育事故なくすネット」など会見
- 消費税増税「対策」/いよいよ混乱が増すばかりだ
- きょうの潮流/この人を語るとき、いつも思い出す光景があります。試合後…
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