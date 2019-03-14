2019年3月14日(木)
- 消費税増税は止められる/重税反対 全国で統一行動
- 消費税１０％中止・国保料引き下げよ/共産党「大行動デー」開始/名古屋 わしの・青木両氏 訴え
- 軍拡要求の米研究所に寄付金/安倍内閣６年間 税金から３億円/宮本徹議員の調査で判明
- 東京入管で収容者の体調悪化/局長が救急搬送拒否
- 春闘 軒並み低額回答/昨年下回る アベノミクス破綻
- 今度は国民的議論を/県民投票の会 デニー知事と面談
- 市長辞職に不同意/瀬戸議員 ダブル選大義なし/大阪市議会
- 陸自の海外共同訓練での「日報」作成・保管が判明/衆院外務委 穀田氏「全て明らかに」
- 地方税法改定/増税 地方財政を悪化/参院本会議 山下議員が指摘
- 警察官と出版社 癒着の解明迫る/衆院内閣委 塩川議員
- 教員過重労働 解消を/衆院文科委 畑野議員が求める
- 外国人労働 受け入れ拡大問題指摘/衆院厚労委 高橋議員が改善要求
- 「特定技能」 人権守る担保なし/衆院法務委 藤野議員が追及
- 重金属粉じん ただちに調査・対策を/豊洲市場 和泉議員が質問
- 築地公約違反を追及/和泉議員
- 消費税増税などで懇談/中同協と党国会議員団経産部会
- 工事強行を許さない/石垣陸自ミサイル基地 市民が行進/約１００人が訴え
- 国保引き下げに公費/参院総務委 山下議員が提案
- 入管の医療体制改善を/藤野議員 国会で対応ただす
- 「治療の提供求めた」/小池氏問いあわせに警備課長
- 自衛隊に情報提供しないで/京都市に青年が請求
- 統一地方選挙/安倍政治ノーの声を地方から
- きょうの潮流/その駅は、釧路から根室にむかう花咲線の途中にあります…
|赤旗ＰＲ