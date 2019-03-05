2019年3月5日(火)
- ムダ事業復活の動き 下関北九州道路/「安倍・麻生道路」２０００億円超/関門トンネル交通量 減る一方なのに
- 米韓大規模演習を終了/米国防総省発表 非核化協議を促進
- 市場「築地に戻らず」/あぜ上・尾崎都議 都知事の公約違反を追及
- 監察委報告 政権の組織的隠ぺい 根幹崩れた予算案は通せない/ＮＨＫ「日曜討論」 小池書記局長が主張
- 県政の歪みただし、福祉と暮らし守ろう/埼玉２カ所 志位委員長
- 子どもの権利を尊重した対策・法律が必要/ＮＨＫ討論 小池氏、児童虐待防止で
- 勤労統計 １８年賃金「急上昇」なぜ/厚労省 推計値の遡り補正を中止/統計委の承認得ず
- 参院選鳥取・島根選挙区/中林氏を統一候補に 市民団体
- 維新政治終わらせる/「都」構想・カジノ阻止へ/大阪府民のつどい
- 農作物自由化 批判集中/仙台 食と農を考えるシンポ/紙議員らがパネリスト
- オスプレイ必要ない/千葉・木更津整備拠点化に反対/畑野氏ら要請
- 市民に冷たい政治 党躍進で一気に変えるチャンス/横浜・川崎 小池氏が訴え
- 中林氏を押し上げよう/出雲・松江演説会 市田氏迎え熱気
- カジノより福祉充実/和歌山と海南両市 山下氏が党政策語る
- 消費税１０％止める党/高松・東かがわ 穀田氏「伸ばして」
- 千葉市から自公に審判/田村氏、支援呼びかけ
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- 民青倍加へ前進を/都道府県委員長会議始まる/笠井氏あいさつ
- 改憲阻止 政権倒す/憲法会議総会 市民と野党の共同で
- 「新３６協定」宣伝開始/全労連 「長時間労働なくそう」
- 文大統領 米朝会談評価/“対話継続の成果を確認”/韓国 国家安全保障会議
- 米大統領選勝利へ サンダース上院議員始動/草の根結集の決意語る
- 手話は言語 法整備を/日常生活で使える環境こそ/全日本ろうあ連盟 共産党と懇談
- 「辺野古に活断層」濃厚/沖縄 地質研究者ら調査
- ３・８国際女性デー/行動と共同広げ社会を変える
- きょうの潮流/「身を切る」という政策のもと、教員、公務職員は…
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