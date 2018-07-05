2018年7月5日(木)
- 東海第２原発 “適合”判断/規制委 震災で被災 老朽化も/危険・不安 置き去りか
- 大飯差し止め覆す/高裁金沢支部 安全放棄の不当判決
- 支給打ち切り撤回/障害年金受給者に厚労省
- 水道法改定案、衆院委で可決/高橋議員反対 住民負担招く
- 日本共産党創立９６周年記念講演会/志位委員長の講演テーマ決まる/いま日本共産党綱領がおもしろい―激動の情勢のもとでの生命力
- 民営業務範囲は不明確/高橋氏、水道法改定案ただす
- カジノ法案廃案へ協力/６野党・会派国対委員長が会談
- 参院選挙制度改革の議論/代表者懇で打ち切り/山下氏が批判
- 受動喫煙対策は不十分/健康増進法改定案 武田議員が質問/参院本会議
- 国民投票法改定案趣旨説明へ/赤嶺議員、改憲へのさそい水と反対/衆院憲法審幹事懇談会
- 「立民・共産いると議論無理」 首相、野党分断狙いあらわ
- オスプレイ訓練 政府は米軍に抗議を/塩川氏・埼玉県議団ら要請/防衛省に
- 原発事故の責任果たせ/国連「国内避難民」原則を学ぶ/市民勉強会
- 辺野古新基地差し止め訴訟/「国のあり方問われる」/高裁那覇支部
- 共闘訴えに「そうだ！」/富山・小矢部 笠井氏迎え党演説会
- 日韓国会議員 サッカーで交流/藤野・畑野氏も出場
- 九州北部豪雨１年/人命優先で備えを強めてこそ
- きょうの潮流/これは現実なのか。日常にあった光景がひと夜にして一変。…
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