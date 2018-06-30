2018年6月30日(土)
- 残業代ゼロ 世論と結び廃止必ず/「働き方」法成立 自公維が強行/参院本会議 過労死家族を踏みにじる
- 過労死防止に逆行/「働き方」法案強行 遺族ら怒りの会見
- 米の対日要求増える危険/ＴＰＰ１１法成立 田村智子議員が反対討論
- 東通原発 建設再開狙う/東電発表 今年度後半に地質調査
- ロシア発ゴール/全力プレーなくしてフェアプレーなし
- 戦後初 労働時間規制外す/笠井氏会見 「働き方」法成立に抗議
- 「働き方」一括法成立強行/残業代ゼロ 論戦で廃止へ展望
- 大阪北部地震 一部損壊へ支援を/党国会議員団 防災相に申し入れ
- 朝鮮半島非核化へ議論/済州フォーラム 笠井氏が発言
- 水道事業育成こそ必要/民営化推進の法改定 高橋氏が批判/実質審議入り
- 参院選・統一地方選 勝利しよう 共産党に入って安倍政権倒そう/川崎・多摩で共産党演説会 小池氏訴え
- 「働き方改革」一括法に対する 倉林議員の反対討論/参院本会議
- ＴＰＰ１１関連法に対する 田村智子議員の反対討論/参院本会議
- 「精神科医に銃持たせて」 病院団体機関誌に波紋/差別・偏見助長 抗議広がる
- 「子ども産まない選択」侵害 二階氏発言撤回を/“市民は道具”国家観
- 残業代ゼロ制度/実施許さず廃止に追い込もう
- きょうの潮流/大会直前の不評をはね返し、サッカーの日本代表が決勝トー…
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