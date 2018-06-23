2018年6月23日(土)
- 陸上イージス配備に疑問/防衛相説明に秋田・山口両県知事/県庁前 市民ら抗議行動
- ２年前は「安全」判断/女児死亡ブロック塀 高槻市教委が謝罪/大阪北部地震
- 完全な非核化「すでに開始」/米大統領発言 北朝鮮との関係「良好」
- ２０１８とくほう・特報/沖縄 きょう７３年「慰霊の日」/次世代へ基地なくしたい
- 井上氏“悪法通さぬ”/２５日、参院予算委で集中審議
- “加計が利害関係者か不明”/野党ヒアリング 内閣府「調査中」
- 沖縄返還後 「核貯蔵・自由出撃権」確保を/６９年、キッシンジャー氏 大統領に提案/米国務省が文書を公開
- 会期末強行は「公明党対策」/カジノ衆院審議 自民関係者
- がん患者の人権踏みにじる/自民また暴言/安倍政権の強権体質が“土壌”
- 「働き方」法案の効果示せず/報酬増・時短保証なし 廃案こそ
- 三井住友海上 「働き方」改悪 先取り/残業上限 年１９０時間引き上げ/長時間労働 縮減どころか拡大
- 大阪北部地震 倉林氏が京都南部調査/一部損壊多数 公的救済を
- 沖縄戦終結７３年/「基地のない平和な島」実現を
- きょうの潮流/イタリア人の環境活動家から「ぜひ一読を」と勧められた文…