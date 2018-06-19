2018年6月19日(火)
- 大阪震度６弱 ３人死亡/壁倒壊・断水・交通混乱/６府県３０７人負傷
- 大阪北部地震 共産党が対策本部設置/山下・宮本岳志氏 現地へ
- 記録「最高裁まで争う覚悟で非公表」/隠ぺい今も メモ入手/森友疑惑 辰巳氏追及/検察に官邸介入も
- 米朝首脳会談の歴史的意義/ラジオ番組 志位氏が語る
- 働き方改悪 緊迫/与党、きょうの採決見送る
- 昭恵氏付職員が「優遇」依頼/辰巳氏、新文書示し告発/「賃料引き下げを適用できないか」
- 悪法強行のための会期延長「言語道断で認められない」/小池書記局長が批判
- 格差と貧困広げた/１６年度決算 仁比氏が反対討論
- 日本は平和体制促進を/米朝首脳会談 辰巳氏が政府ただす
- 米軍Ｆ１５墜落 司令官の面会拒否に抗議/嘉手納町議会が意見書/沖縄防衛局に町長・全議員手渡す
- “攻撃の標的”批判噴出/秋田 陸上イージス説明会
- 新しい政治の扉開こう/京都・長岡京党演説会 田村副委員長が倉林氏応援
- 都の待機児２万２２４人/共産党議員団が調査発表
- 別姓夫婦が国を提訴/米で婚姻「証明なく不利益」 東京地裁
- さいたま市の上告、事後承認/九条俳句裁判で市議会委/共産党反対
- 新潟水俣病救済急げ/武田氏 全被害者に国が責任を
- 迅速で円滑な支援を/武田氏 改正災害救助法が成立
- 海洋汚染対策求める/田村貴昭氏 プラスチック規制を
- 実効性ある農薬規制/紙氏 世界の流れに対応して
- ＴＰＰ１１・「働き方」改悪反対/安倍内閣の総辞職を求めて/きょう国会前
- 大阪北部地震 震源浅く、強い揺れ/同程度の地震起こる可能性も
- 大阪北部地震 近くに慶長伏見地震の断層
- 大阪北部地震 山下党本部長ら調査
- 「助けてくれる優しい人」 ８０歳死亡/大阪北部地震/大阪市東淀川区
- 過労死の危険極まりない/新宿 「残業代ゼロ」廃案訴え/国会質問を上映
- 大阪府北部地震/人口密集地での直下型の危険
- きょうの潮流/そのとき、秀吉が築いた伏見城は倒壊しました。１５９６年…