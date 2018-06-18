2018年6月18日(月)
- 政治考 安倍第２次政権５年半/立憲主義破壊・国政私物化/表裏一体で同時進行
- 市民「カジノいらない」/北海道苫小牧 大門議員が講演
- 沖縄県民投票条例へ/新婦人が署名開始 元勤皇隊員「基地認めぬ」
- “ウソつき辞めろ” 安倍政権続く限り訴え/京都で学生らデモ
- ９６年ぶれない共産党の値打ち広げ 戦後最悪の安倍政権打倒を/奈良で演説会 小池書記局長が訴え
- 「脱基地経済に逆行」/沖縄振興予算減額に参考人/参院特 紙氏が質問
- シリーズ 憲法の基礎/９条の力 海外派兵の制限
- 「歴史つくり未来開く」/福井市で市田氏
- 「安倍政権はボロボロ」/神戸市で山下氏
- 「共産党は温かい政党」/和歌山市で山下氏
- 「徹底審議で悪法廃案」/岐阜市で穀田氏
- 米軍ヘリ部品落下から半年/平和委、直ちに飛行中止を/戦場のような毎日 いつまで続くのか
- 残業代ゼロ ごまかしの「年収要件」/「平均の３倍」を低く設定
- 不当な契約から保護を/仁比氏 成年年齢の引き下げ
- 米軍レーダー撤去せよ/井上氏 住民の安全守られず
- 学問の自由侵さないで/吉良氏 科研費問題ただす
- ＮＨＫの信頼傷つける/本村氏 １３年度決算に反対
- 自作録画使用限定反対/井上氏 公選法改定案で指摘
- 認定審査公平な対応を/高橋氏 障害基礎年金問題迫る
- 公証人が相続で役割/藤野氏 民法改正案で参考人質疑
- なぜ法律婚のみ対象か/藤野氏 民法一部改定ただす
- 私立大助成減額を批判/畑野氏 抜本的拡充こそ必要
- ビーチング方式解消を/山添氏 シップ・リサイクル法成立
- 「銃規制へ行動しよう」/米高校生がバスツアー開始
- 「福島第２」廃炉へ/原発再稼働路線の破綻は明白
- きょうの潮流/梅雨空に映えるアジサイ。見ていると、なんだか…