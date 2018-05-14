2018年5月14日(月)
- 日本アマゾン 法人税は３０分の１/小売り大手１０社と比較/売上高の９割 米国に移転/１４年度分 本紙調べ
- “誰もがギャンブル依存症の危険”/カジノ誘致 市民が標的/候補地佐世保 講演会で学習/長崎
- 米大使館きょう移転/批判の中、エルサレムへ
- 県議選勝利、参院選躍進を/茨城・つくば党演説会 小池書記局長訴え
- ＪＩＳの信頼損なう/笠井氏が改定案を追及/衆院経産委
- 新基地建設中止せよ/赤嶺氏「本来許可すべきでない」/衆院安保委
- シリーズ 憲法の基礎/砂川事件 安保違憲判決の衝撃
- ２０１８とくほう・特報/生活保護費の削減/安倍政権下で総額年１４８０億円
- 非核平和を選択 原水協・高草木氏が強調/紛争から核廃絶へ/米で国際会議
- 力合わせ世直しを/相模原 市田副委員長
- 一緒に時代開こう/大阪 田村副委員長
- 基地配備・改憲止める/沖縄・石垣 赤嶺議員
- 平和もたらす政治を/岡山・倉敷 仁比議員
- 異常事態の政治告発/福井・越前 武田議員
- 新潟知事選 住民の思い生かす/西蒲区 池田氏が県政を語る
- 新潟知事選勝利へ全力/女性の集い 本村議員
- 原発ありきを批判/山添氏 エネ基本計画骨子案
- 「個人負担させるな」/畑野氏 デジタル教科書導入
- 平和外交に踏み出せ/武田氏 外交調査会で意見表明
- 国民の命にかかわる/辰巳氏 ライドシェア事業実験
- アマゾン税逃れ/租税条約に抜け穴
- 「受診手遅れ死」/命奪う深刻な事態を断ち切れ
- きょうの潮流/東京電力福島第１原発事故をめぐる刑事裁判が東京地裁で続…