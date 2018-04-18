2018年4月18日(水)
- 「セクハラ」対応に批判噴出/「安倍政権全体の問題」/野党議員が会見
- 市民の力で改憲ノー/「５・３憲法集会」成功へ
- 「イラク日報、探索さらに」/参院委 井上氏、「戦闘」記述で政府ただす
- “ＴＰＰ１１、生活に大打撃”/衆院本会議 田村氏、承認案を批判
- 沖縄市長選で政権に審判を/小池書記局長 諸見里氏の必勝訴え/２２日投票
- 女性問題 新潟知事 進退検討/共産党県委員長 「事実なら辞職を」
- 首相「約８割が裁量労働制満足」言うが/自由記述に不満多数/調査元 ＪＩＬＰＴが公表
- 実態把握 調査不十分/倉林氏 長時間労働の指導問題視
- 攻撃の「根拠」示せず/井上氏 米支持の政府姿勢批判
- シリーズ憲法の基礎/９条２項の力 「海外出動せず」と自衛隊創設
- 麻生財務相また暴言/“女性記者出てこなければ…”/加害者擁護の異常さ
- 山本候補勝利で安倍・維新政治に痛打を/大阪府議補選豊中市区/森友疑惑地元で共同広がる/徹底究明を唯一訴え
- 「加計」愛媛県文書の提出要請/事実か県に確認せよ/農水相に紙氏
- 首相案件文書 “官邸が発信源”示す/田村氏 柳瀬氏ら証人喚問を
- 疑惑底なし政権倒そう/埼玉・草加女性後援会 山添氏訴え
- 森林の健全育成に逆行/田村氏 経営管理法案を批判
- お金の心配なく学べる社会に/どう見る「高等教育無償化」/田村副委員長に聞く ３/奨学金被害者救済は急務
- 障害者 輝ける社会に/岩渕氏 憲法の理念実現 主張
- イラク日報が語る「戦場の真実」/「戦闘」少なくとも９カ所 「日本隊 標的となる可能性」
- 放送法４条に戦前の反省/山下氏に総務相 「改めてかみしめる」/参院総務委
- 政府は日航解雇解決を/田村氏 ＩＬＯ勧告順守求める/参院内閣委
- イラク日報の公表/隠蔽問題の首相の責任は重大
- きょうの潮流/大蔵省を舞台にした過剰接待が大きな問題になったのは２０年…