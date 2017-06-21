2017年6月21日(水)
- 「官邸は絶対やる」/加計問題 萩生田氏発言の新文書 首相が開学に期限か
- 都議選勝利で新しい政治を/外国特派員協会 志位委員長が会見
- 小池都知事、豊洲移転を表明/築地に市場機能確保も
- ４野党 集中審議を要求/加計・森友問題で証人喚問も
- 萩生田氏の関与、虚偽答弁の重大な疑惑/志位委員長が会見
- 国会で真相究明こそ/４野党国対委員長が会見
- 中小企業を政策の軸に/中同協と党国会議員団懇談
- 政府説明と質疑必要/参院議運理 仁比議員が要求
- 首相疑惑逃れ許さない/新宿 小池書記局長が大山氏必勝訴え
- 板橋 市田副委員長 “とくとめ氏再選必ず”
- 被爆者の願い 世界に伝えたい/被団協・原水協代表 中満軍縮上級代表と懇談
- 辺野古差し止め議案/沖縄知事 「違法工事させない」/県議会
- 文書図画自由拡大を/井上氏 公選法改正ただす/参院倫選特
- 入植地の拡大を批判/井上氏 日イ投資協定に反対/参院外防委
- 社会保険料負担軽く/倉林氏 国保条例に減免規定を/参院厚労委
- 構成要件明確化せよ/畑野氏 刑法改正認識ただす/衆院法務委
- 情報漏れ被害深刻に/山下氏 個人番号の用途拡大で/参院総務委
- 航空管制官増やして/本村氏 人員不足安全脅かす/衆院国交委
- 電子委任状強制だめ/田村氏 改定普及促進法で主張/衆院総務委
- 「子ども・被災者支援法」５年/実効性ある救済策を/国会内で集会
- 責任放棄の国側釈明/おおすみ訴訟 原告側が批判
- 少子化・出生数減/現状打開へ役割果たす政治を
- きょうの潮流/「民（たみ）、信無（しんな）くんば立（た）たず」。政にとって大切な…