2018年1月30日(火)
- 野党で政策の一致点浮上/審議序盤 小池氏が会見で指摘
- 沖縄・名護 新基地強行なら辺野古に米兵・軍属３２００人/事故・犯罪増は必至
- トラック輸送の安全守れ/長時間労働・低賃金・人手不足…/建交労労使協議会 国交省などに改善要請
- ホロコースト犠牲者追悼国際記念日/人種差別・暴力を非難/国連総長 政治指導者に懸念
- 条件付き「高等教育無償化」 「大学自治への介入」/いかがなものか 国大協・山極寿一会長が批判
- 「余っている」「終わっていない」…/持ち時間残った自民議員にヤジ
- 稲嶺候補に広がる期待/名護市長選 沖縄の未来を守ろう
- 市議補選も大激戦/名護 アシトミ候補が奮闘
- ヘリ不時着 沖縄県議会委が抗議/全会一致 「運用停止」を要求
- 家庭教育支援法案考える集会/「政府が家庭に介入」
- 大垣警察市民監視事件訴訟/警察の情報収集・蓄積告発
- 大東建託 元内部監査室社員の証言/架空契約・はんこ偽造/背景に「業績あげないと徹底差別」/追及 アパート商法の闇
- 沖縄への暴言/県民をどこまで侮辱するのか
- きょうの潮流/「（生活）保護を必要とする方には確実に保護を適用するとい…