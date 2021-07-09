2021年7月9日(金)
- 緊急事態宣言下で五輪開催とんでもない/中止の決断こそ最良のコロナ対策/志位委員長が会見
- 五輪中止し国民の命守れ/衆参議運委 小池・塩川議員迫る
- コロナ禍こそ最賃引き上げ/全労連などが中央行動
- 熱海土石流・各地の大雨/支援制度適用 早急に/衆参災害特 本村・武田議員主張
- 臨時国会を要求/首相の議運委出席も 野党国対が一致
- 保護者休業補償 再開を/参院厚労委 倉林議員が求める
- 成り立たぬ「勝者なき選挙」/共・立とも議席増 市民・野党が政治動かす
- 日曜版１１日号/都議選党１９議席へ前進 五輪に審判/熱海土石流 危険な「盛り土」が問題に
- 那覇市議選 各候補駆ける
- 補正専決せず議会開け/共産党など６会派 都知事に要請
- 福島・いわき 汚染水放出撤回を/高橋・岩渕氏 市漁協と懇談
- 条約発効後 初の世界大会成功へ/参加する政権実現へ共同広げる/日本原水協が拡大担当常任理/署名・意見書さらに
- コロナ下急増 女性への暴力根絶へ国際会議/男性が役割果たそう
- 埋土・盛り土が崩落/熱海土石流 火山学者、再流出警告
- 学術会議 任命拒否「不開示は違法」/会員候補 審査請求を検討/文書隠滅疑う 首相に責任
- 不自由展 郵便物破裂/名古屋 客ら退避 主催者抗議
- ４度目の緊急事態/五輪強行は絶対に許されない
- きょうの潮流/いまや夏の風物詩といわれる国内最大級の野外音楽イベント…
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