2021年3月26日(金)
- 「第４波」封じ込めへ――補償と検査に本気で取り組め/志位委員長が提起
- 亀岡文科副大臣（当時）への接待疑惑/豊栄学園の支出記録入手
- 医療壊す２法案やめよ/病床削減・高齢者医療費２倍化 田村氏が追及/参院予算委
- 患者負担増ノー/高齢者医療費２倍化反対スタンディング
- 北朝鮮が弾道ミサイル/志位委員長が抗議談話
- 五輪開催強行はギャンブル――中止含め真剣な検討を/志位委員長が会見
- 共闘の原点揺らがない 一致点を大切に前進を/志位氏会見
- 誤りは２４法案・条約に/衆参議運理 官房長官が報告・謝罪
- 少年法改定案審議入り/立ち直りの機会奪う 藤野氏批判/衆院本会議
- 少人数学級さらに/義務教育標準法改正案 参考人が陳述
- 国連文書２年以上放置/選択的夫婦別姓など勧告/外務省
- 論戦ハイライト/参院予算委 田村議員の質問/生きること 励ます政治こそ
- 高齢医療費２倍化やめよ/県レベル初 岩手県議会が意見書
- 権力監視でスクープ連打/メディアも言論人も「しんぶん赤旗」に注目
- 「しんぶん赤旗」電子版/青年・学生応援期間の登録開始/４月から１カ月無料で読めます
- 日曜版２８日号/政府方針ねじ曲げた ＮＴＴ接待/タイムズ東京支局長「五輪は中止すべきです」
- 医療・介護 現場は限界/一時金マイナス 半数以上/医労連 第４次実態調査
- 新基地設計変更の不承認を/名護市議会が意見書 沖縄
- 少年法改定案/藤野議員の質問（要旨）/衆院本会議
- コロナ禍 最賃上げを/時給１５００円以上実現へ/全労連など格差是正へ集会
- 雇用・生活守る支援を/航空連が国会議員と懇談
- 米 イコール・ペイ・デー/「公正賃金」今こそ/性差別撤廃へ市民ら集会
- 遺骨含む土砂使うな/沖縄・辺野古 宗教者が国会内集会/赤嶺氏あいさつ
- 同性婚の法制化を/札幌判決うけ国会は早く/市民団体が集会を開催
- 同性婚法制化協力求める/市民団体 党国会議員と懇談
- 「ＬＧＢＴ平等法」制定を/署名１０万人分を各党に提出/団体が会見
- 東北大学 再雇用職員 団交し減給とめた/労働時間短縮 撤回勝ち取る
- 東京五輪/開催中止の決断を急ぐべきだ
- きょうの潮流/四つの意味があると発案者は述べていました。(1)古代にも行…
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