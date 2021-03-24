2021年3月24日(水)
- 安倍前首相・菅首相 責任問われる/河井元法相、議員辞職表明 小池書記局長が会見
- 対中制裁 欧米が連携/ウイグル人権侵害 ＥＵ、天安門以来
- 生理用品提供などに４６億円 予備費支出 政府が決定/市民・共産党が要求
- 「辺野古新基地は困難」/米政府機関など相次ぎ言及
- 「一致する大義が大事」/立民・安住氏、野党共闘発展の考え/ＢＳ番組に小池書記局長と出演
- ダム依存から転換を/流域治水関連法案 高橋氏が質問/衆院本会議
- 除染なき解除を批判/岩渕氏、国の避難指示めぐり/参院復興特
- 誤り 無理押しの結果/デジタル関連法案 田村氏が指摘/参院内閣委
- 低空飛行やめさせよ/米軍のルート変更 井上氏が批判/参院外防委
- 政府提出法案また「誤り」/野党が撤回要求
- 変異株、第４波の危険 検査拡大をすぐに/ＢＳ番組 小池書記局長が警告
- 子の利益を最優先に/離婚後面会交流で山添氏
- ＭＡ米の輸入中止を/田村氏、減反任せを批判
- 衆院本会議・流域治水関連法案/高橋議員の質問（要旨）
- 建設アスベスト被害/政治責任で救済早く/補償基金創設へシンポ
- 伊アマゾン初スト/コロナ下、最高益も長時間労働強いる/「人は商品ではない」
- 党勢拡大に全党の力を集中し、３月必ず前進を/「特別期間」推進本部長 小池晃
- 数学や物理は男性的イメージ/ジェンダー不平等が影響
- 医療破壊の２法案/コロナに学ばぬ暴走を許すな
- きょうの潮流/「広島・長崎原爆のような目に見える外傷もなく、静かな被…
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