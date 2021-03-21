2021年3月21日(日)
- 近畿６府県の力あつめ、４議席への倍増を/衆院選/近畿オンライン演説会/志位委員長が訴え
- 気候危機打開 行動いますぐ/若者がスト アジアから中南米まで地球一周
- 勉強遅れ帰省せず 求人減り就活大変 私も友達助けたい/名古屋・名城大前で民青/食支援 ほっこほこ
- 沖縄新基地に遺骨眠る土砂使うな/官邸前 抗議のハンスト/宜野湾市出身 金武美加代さん
- 近畿オンライン演説会 近畿比例６予定候補が決意
- 泡消火剤事故を追及/赤嶺議員 専門家入れ調査体制を/衆院外務委
- ジャスラック 特例減免措置継続/畑野議員と全商連が確認
- 政権交代で政治変革 笠井議員よびかけ/福島オンライン演説会「共産党躍進を」/高橋衆院議員・ふなやま予定候補訴え
- 政権交代で政治変革 山下副委員長 ３市議予定候補勝利訴え/富山市で演説会 市民の声で動かす/藤野議員が決意
- 政権交代で政治変革 田村副委員長 国も都も変える/東京・足立区街宣 コロナ対策本気で
- 静岡市議選勝利必ず/武田議員訴え 「命守る４議席」
- 技能実習の実態深刻/藤野氏 法制度見直し要求
- 校則改善「いいこと」/吉良氏指摘に文科相答弁
- 雪被害 自治体支援を/高橋氏が交付金活用提案
- 東海第２ 地裁判決/安全置き去り再稼働許されぬ
- きょうの潮流/１９７０年代の米南部の繊維工場で賃上げと過酷な労働環境…
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