2021年2月20日(土)
- 原発事故 再び国を断罪 “対策すれば防げた”/千葉訴訟 避難住民が逆転勝訴/東京高裁
- 持続化給付金 不当な線引きやめよ/笠井議員要求 必要な業者に漏れなく/衆院予算委
- 接待 事業の話題あった/総務省局長 「記憶ない」から一転/野党が徹底追及
- 関係者の国会招致で事実究明を/田村政策委員長
- 政権交代で社会を変えよう/国会前 総がかり実行委など
- 集中審議で究明を/首相長男接待めぐり本村氏/衆院総務委
- 機械的審査で生業危機/持続化給付金 笠井氏「一人も残すな」/衆院予算委
- 森氏発言の総括を/五輪組織委新会長選出めぐり/田村氏
- 政権交代、一気にやらなくちゃ/『週刊金曜日』志位委員長がズバリ
- 大阪広域一元化条例案撤回を/明るい会・よくする会 会見
- 苦境函館漁業 支えて/紙・岩渕氏に漁協幹部が切望
- 保育料軽減拡大します/山形県が予算案/０～２歳児の段階的無償化 都道府県初の着手
- 共産党 各地で一斉宣伝/金権政治 一掃しよう/中国・大平氏
- 共産党 各地で一斉宣伝/消費税減税 日本こそ/北関東・梅村氏
- ＷＮＣがオンライン配信/文化芸術を愛する人と声をあげ続けていこう
- 止まらぬ低空飛行/米軍の傍若無人をやめさせよ
- きょうの潮流/何が問題なのかわからない。わかろうともしない。批判を浴…
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