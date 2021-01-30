2021年1月30日(土)
- 新型コロナ/特措法等改定案審議入り/塩川氏 罰則でなく正当な補償要求/衆院本会議
- 北九州市議選あす投票/党１０氏当選で自公に審判を/大激戦・大混戦 コロナ対策優先に共感
- 選択的夫婦別姓実現早く/法学者・法曹 共同声明/１０２２人が賛同 １カ月余で
- 特措法等改定案出し直せ/コロナ対策 田村政策委員長が会見
- 罰則化で感染拡大懸念/衆院内閣委参考人質疑 宮本氏が質問
- 罰則導入経緯を追及/野党、議事録調査チーム発足
- 女性の苦境改善要求/参院予算委 山添氏締めくくり質疑
- 北九州市議選１０氏勝利へ/小池書記局長ら続々動画/山下・田村・市田副委員長訴え
- 病院独法化・大型道路を推進/都２１年度予算案 五輪に４２２４億円
- 都民支える予算求める/共産党 和泉幹事長が談話
- 大激戦 北九州市議選/全員当選何としても
- 沖縄 軍港拒否の浦添に/市長選あす告示 伊礼氏ら訴え
- ４月 うるま市長選に出馬表明/オール沖縄の照屋氏
- 静岡・リニアキャラバン/力合わせ命の水守る/焼津市 しまづ氏が懇談・宣伝
- 特措法・感染症法等改定案 塩川議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 医療体制確保強化を/衆総務委 本村議員が要求
- 情勢の大激動にこたえ 残された３日間最後まで頑張り抜こう/「総選挙躍進特別期間」推進本部長 小池晃 本部長代理 山下芳生
- ＮＨＫ森下経営委員長再任反対/有志がアピール 「外部からの圧力に加担」
- コロナ法改定案/罰則すべて削除し補償明記を
- きょうの潮流/日本学術会議への政府の人事介入で「学問の自由」が焦点に…
|赤旗ＰＲ