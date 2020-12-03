2020年12月3日(木)
- 学術会議任命拒否撤回訴え/人文系３１０学会 世界に発信/賛同求め英語で共同声明
- 香港 黄・周・林氏に禁錮刑/７～１３月半 民主活動家を弾圧
- 医療費負担２倍化やめて/厚労省前 高齢者座り込み開始/小池書記局長訴え
- 改定種苗法が成立/共・立反対 農業者の権利奪う/参院本会議
- コロナ学生実態調査届ける/民青・大平氏が広島大と懇談
- 新型インフル特措法改正案など/４野党が共同提出
- 国民投票法採決許されぬ/憲法審 穀田国対委員長が会見
- ＧｏＴｏ一時停止を/穀田国対委員長が表明
- 国会会期延長求める/野党国対委員長が一致
- 卵子・精子提供の親子関係特例法案/衆院委で可決 共産党は反対
- 周知徹底に取り組む/特別障害者手当 宮本議員に厚労相/衆院厚労委
- 警察の対応 信頼揺らぐ/田村智子議員 女性暴行死で指摘
- 再生エネ開発規制が必要/田村智子議員 環境への影響指摘
- 登録免許税非課税延長を/高橋議員 津波被災跡地で質問
- 交通政策基本法改定が成立/大規模開発を推進/武田議員反対
- コロナ特例貸付の返済免除/毎年判断の方向/厚労省が検討
- 総選挙勝利めざす宣伝と対話を抜本的につよめ、党員拡大を根幹とした党勢拡大の前進を/１２月２日 幹部会決定総合推進本部
- ７５歳以上の医療費 ２割負担 撤回を/４団体 署名６万人分国会へ/“受診抑制は明らか”
- 原発避難者 苦難なお/岩渕議員、国に実態調査求める/「持病が悪化」４６％
- ＧｏＴｏ微修正/泥縄対応では感染抑止できぬ
- きょうの潮流/歩いているときは、何事にも束縛されない自由な時間。歩き…
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