2020年11月26日(木)
- コロナ 「桜」疑惑 学術会議/衆参予算委 宮本・田村議員が追及
- イージス艦５千億円超/防衛省 「陸上」代替コスト大幅増
- 女性への暴力ノー/国際キャンペーンに連帯/婦団連が行動 倉林・紙氏あいさつ
- 介護・医療職員に定期的検査/沖縄 デニー知事が８次補正予算案
- 「桜」疑惑 安倍氏の証人喚問必要/穀田国対委員長が会見
- 沖縄のオンライン演説会/「沖縄の歴史は知らない」――政府の責任ある者は決して言ってはならない/志位委員長の訴えから
- 論戦ハイライト/コロナ 「桜」疑惑 学術会議/衆参予算委 宮本・田村氏
- 石綿被害特定に支障ないよう 死亡届保存２７年に/山添議員・「家族の会」要求受け
- 共産党 コロナ対策要請/「第３波」対策強めて/那覇市議団
- 学術会議、「桜」前夜祭問題語る/ネット番組 小池書記局長が出演
- 大阪・沖縄 初のオンライン演説会 好評/各所で視聴会 離島でも/志位委員長の訴えに反響
- 日米地位協定見直しを/安保破棄中実委 基地の強化許すな
- 介護制度・処遇改善を/７団体が要請 共同取り組み強化へ
- 被災者寄り添う政治へ/災対連など 支援制度拡充へ要請
- 公務員「合理化」撤回を/塩川氏 仕事量増加に逆行
- 給付金の運用柔軟に/宮本氏 速やかに届く改善要求
- 利用者保護ないがしろ/大門氏 不正出金の問題点告発
- 石炭火発廃止へ急げ/市田氏 工程表政府に求める
- ＥＵ域内の消費者保護強化/欧州議会法案採択 集団訴訟を可能に
- 改憲よりコロナ対策/国民投票法改定案 抗議急速に/国会正門前
- 菅首相の国会答弁/無責任ぶりが際立つばかりだ
- きょうの潮流/事実＝ゼロ・エンマ大王、事実と認めるには不確かな要素が…
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