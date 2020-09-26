2020年9月26日(土)
- 市民連合 野党に政策要望/志位委員長「全面的に賛成」/政権交代・連合政権へ力尽くす
- 次の総選挙で政権交代を/ＢＳ番組 志位・小沢氏が力説
- 河井１．２億円は税金/政党助成報告書 自民本部の提供
- 核禁条約参加の日本へ/日本原水協集会/市民と野党 共闘
- 政権公約へ練り上げたい/市民連合政策要望 田村政策委員長が会見
- 杉田議員の暴言 「許しがたい発言」/田村氏批判
- 志位・小沢氏が「政権奪取宣言」/ＢＳ―ＴＢＳ「報道１９３０」
- 憲法守られる政治に/市民の風・北海道 党道委に要請
- 新基地推進に負けるな/沖縄県革新懇など学習会/赤嶺氏ら講師に
- 核兵器廃絶発信する政府へ/院内集会 野党・市民が決意
- コロナ・気候変動 地球の課題/「市民運動が先導役」/国連安保理 事務総長が強調
- 気候変動対策 国連円卓会議/「世界は燃え上がっている」/総長「喫緊の課題」/コロナ対策と並行の取り組み強化を
- 気候変動対策 国会前行動/若者ら駆けつけ訴え 置いた靴の隣にメッセージ添え
- 「地球を守れ」学生ら
- 「住居確保給付金」改善を/住まいの貧困ネット 国に緊急要請
- “サンゴ生き埋めにするな”/辺野古新基地建設の予定海域/ヘリ基地反対協 ダイバー潜水調査
- 菅政権は原発とめろ/反原連が官邸前で抗議
- 始動した菅内閣/「不都合な遺産」に口閉ざすな
- きょうの潮流/それは、長く奥底に抑え込んできた心の叫びでした。昨年末…
|赤旗ＰＲ