2020年9月8日(火)
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- 速報「しんぶん赤旗」日曜版にＪＣＪ大賞/「桜を見る会」私物化の連続スクープに
- 台風１０号 被災造船所 営業できず/鹿児島 田村・まつざき氏ら調査
- 安倍政権追い詰めた７年８カ月（６）/陸上イージス 配備撤回
- 「大阪市廃止」を明記/住民投票用紙 投票日は１１月１日/市選管
- 「安倍農政」転換へ/全国食健連総会 種苗法改定に反対
- 大阪市民・住民投票勝利めざす活動へ、全国からご支援を/９月７日 日本共産党大阪府委員会 日本共産党中央委員会
- 野党連合政権へ共闘発展を/新党代表選 小池書記局長が会見
- 志位委員長が東ティモール新大使と懇談
- 管理でなく共生こそ/入管法考える 藤野氏招き集い/東京・墨田
- 国安法・選挙延期反対デモ/香港 弾圧見境なく/１２歳少女を組み伏せ 警笛鳴らしたバス運転手逮捕
- 宙舞う瓦・トタン/台風１０号、広く住宅被害
- 学校再開「提言」、大反響/静岡 共産党伊豆地区委 全小中学校に届ける
- コンビニ公取調査/オーナー苦しめる構造ただせ
- きょうの潮流/国名が「低地の国」を意味するオランダは、国土の４分の１…
【お知らせ】台風１０号の影響で配達困難地域があるため、九州・沖縄地方の読者向けに、特別に紙面をPDF形式で公開します。
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