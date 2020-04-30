2020年4月30日(木)
- 医療・暮らし・営業 現場の声つきつけ 打開策提案/衆院予算委 志位委員長が質問
- 衆院 補正予算案を可決/野党、組み替え案共同提出
- 学費半額署名１万超/ネット５日間で 代表が野党要請
- 届け「民衆の歌」/ミュージカル俳優ら動画公開/少しでも希望を
- 論戦の成果ふまえ引き続き奮闘する/予算委後 志位委員長が会見
- 共産党・「オール沖縄」県議選勝利へ全力/志位委員長が表明
- ９月入学「検討慎重に」/穀田氏会見 学生への支援早く
- 論戦ハイライト 衆院予算委 志位委員長の質問/医療崩壊止める 補正予算の抜本的組み替えを/暮らし・営業守り抜く補償こそ
- 野党の補正予算組み替え提案/国民が望む財政支援 「意味は大きい」/穀田氏が会見
- 補正予算案に対する藤野議員の賛成討論/衆院本会議
- 野党の補正予算組み替え動議（要旨）
- 保育希望家庭の子ども受け入れ、傷病手当金支給、融資申請簡素化/沖縄の党議員団 「オール沖縄」議員と共同 市町村に要請
- 追加補正や検査体制強化/大阪 党府・県議団が申し入れ
- 追加補正や検査体制強化/兵庫 党府・県議団が申し入れ
- 追加補正や検査体制強化/滋賀 党府・県議団が申し入れ
- 生放送！とことん共産党/フラワーデモ１年 コロナとジェンダー考える/ゲスト 北原みのりさんと小池書記局長
- 職場での感染予防を/ロックダウン解除なら/ＩＬＯ呼び掛け
- コロナ補助「回数増やして」/若者の声調査 ライブハウス 畠山氏に訴え/札幌
- 医療機関に支援必要/梅村氏と川口市長/埼玉
- 「生活苦は今」が多数/辰巳氏と民商/大阪
- 検査体制の拡充早く/長野県議会 毛利議員が質問
- 音楽講師「１日２食に」 ■ 新生児の親 孤立 ■ バイト学生「家賃補償を」/民青アンケート
- 業者「１０万円では少ない」/福島 県商連、県に要望
- 志位質問共感の声/現場の声 代弁
- 保健所悲鳴/土日なくぶっ通し ■ 本当に人が欲しい/全国所長会会見
- ＤＶ被害者 給付金諦めないで/一時避難・期限後でも受け取れます
- 「コロナ危機」質疑/現場の悲鳴 真剣に受け止めよ
- きょうの潮流/道路わきのツツジが満開の花を咲かせています。…
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