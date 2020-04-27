2020年4月27日(月)
- 人類と地球守る連帯を/オンライン原水爆禁止世界大会/被爆者・環境活動家など多彩な発言
- 検査体制「大転換を」/田村政策委員長 家賃の支援求める/ＮＨＫ「日曜討論」
- コロナ対策にジェンダーの視点を/共産党「平等委」がアピール
- きょうから補正予算案審議/志位委員長（２９日午前）・小池書記局長（３０日午後）質問
- 野党統一 田中氏及ばず/衆院静岡４区補選
- コロナ 広がる学費署名/背景に貧しい高等教育予算
- ＮＨＫ「日曜討論」 田村政策委員長の発言
- 新型コロナウイルス感染症対策にジェンダーの視点を/日本共産党中央委員会・ジェンダー平等委員会
- 県漁連や中小企業団体訪問/党青森県委
- 融資や医療 安心を/奈商連・社保協 奈良知事に要請
- 子ども給付金や水道料減免… 新潟/自治体独自支援策に党議員団の要請反映
- 香港 民主派へ強まる圧力/中国干渉へ基本法新解釈/警察が活動家ら一斉逮捕
- 生活困窮者支援/安全な住まい 行政の責任で/住居喪失者に「個室」を市民・団体が声あげる
- コロナ禍 増えるＤＶ被害/求められる相談先周知・支援充実
- コロナ ゼネコン工事中止 「一人親方」悲鳴/「『休め。連休明けに戻れ』だけでは…」/東京土建「内部留保使ってでも補償を」
- 「補償なき自粛」への怒り うちで示そう/ネット上でデモ実施/著名ＤＪら訴え 呼応の声相次ぐ
- 身体障害者手帳 療育手帳/更新手続き延期 厚労省連絡/関係者と連携 共産党が要求
- 手作りマスクが好評/障害ある藤本さん ２５０枚以上製作/千葉・柏
- 医療崩壊の阻止/政府の財政支援は全く足りぬ
- きょうの潮流/夜中にかかってきた母からの電話。「お父さんが転んでしまって、…
|赤旗ＰＲ