2020年4月6日(月)
- 安心して自粛できるよう/補償と一体で/山中伸弥・尾身茂・荻上チキ氏/ＴＶ出演者次々
- 揺らぐ米覇権主義/感染拡大 行き詰まる軍拡
- 集団感染 老健施設/職員足りずに過労/清掃業者も来ない 保育園も預からない/茨城・つくば
- コロナ停戦 ７０カ国支持/国連総長訴え
- 新型コロナ対策、改定綱領、野党連合政権の展望語る/司会「連合政権の作曲家に」/ＢＳテレ東番組 志位委員長が出演
- 新型コロナ 貸し切りバス 募る不安/訪日客相手 ２月から仕事ゼロ 融資受け給与全額補償してきたが…/千葉・成田の業者
- アスベスト飛散に懸念/山下副委員長 老朽化工場など調査/大阪・西淀川
- 通信４社 内部留保増/笠井氏 ５Ｇ法案批判
- 経産省 資料要求隠し/藤野氏 政府の認識ただす
- 官邸の人事介入危険/検事長定年延長に山添氏
- 牛乳メーカー補助も/畑野氏 一律休校の給食に
- 税の減免へ踏み切れ/本村氏 中小業者の声紹介
- 障害ある人 命危険に/手厚い支援を国に要望/きょうされん
- 生活困窮者に個室を/田村・谷川氏、支援団体と懇談
- 兵庫県保険医協会緊急アンケート/医療材料の不足深刻/ＰＣＲ検査受け入れ 診療所は３割
- 保育の安全・安心/現場の切実な願いにこたえよ
- きょうの潮流/「コロナがきた」。公園で遊ぶ子どもたちから、こんな言葉…
|赤旗ＰＲ