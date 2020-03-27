2020年3月27日(金)
- 自粛要請で苦境の事業者・個人に直接支援を/志位委員長が緊急提案
- 新型コロナ対応・政権交代への方向性・選挙協力で一致/志位委員長、社保・野田代表と会談/「相違点への対応」も説明
- 辺野古訴訟 沖縄県の上告棄却/最高裁、制度乱用を容認
- 自粛要請だけでなく、強力に支えるという発信を/文化芸術守れ 議連要請/文科相「前例ない応援する」/市田氏参加
- 自粛要請で苦境に陥っている事業者・個人に、「感染防止対策」として抜本的直接支援を/日本共産党幹部会委員長 志位和夫
- 旅館・交通、支援ぜひ/武田氏「コロナ被害深刻」
- 関電マネーの闇深く/藤野氏、第三者委報告受け
- １日あたりわずか６０件/ＰＣＲ保険適用検査 野党ヒアリング
- 野党連合政権にのぞむ日本共産党の基本的立場――政治的相違点にどう対応するか/幹部会委員長 志位和夫
- 感染抑止と経済支援 大胆な財政措置とれ/ＢＳ番組 小池書記局長が提起
- 国民年金滞納者救済を/倉林議員 差し押さえ解除要求/参院委
- ２０年原水爆禁止世界大会/形態変え開催 検討/コロナ対応
- 英、自営業所得保障へ/フリーランスにも 野党・労組訴え実現
- 米が２４４兆円経済対策/過去最大 上院可決、施行へ
- 独が１５兆円補正予算/年間予算の半額
- 五輪 酷暑の夏、見直し契機に
- 選手・専門家の声聞く場を/衆院文科委 畑野議員が求める
- オスプレイ１２機訓練へ/東富士演習場 ２９日から最大規模
- 損失補てん 国はぜひ/辰巳・宮本氏 大阪の楽団と懇談
- コロナ対策支援制度紹介/党京都府議団など街頭相談
- 辺野古訴訟判決/新基地建設の破綻取り繕えぬ
- きょうの潮流/豪華な衣装を身にまとい、見下ろすような視線。白絹のタイ…
|赤旗ＰＲ