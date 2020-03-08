2020年3月8日(日)
- 新型コロナ 政権対応/入国制限 混乱に拍車/急きょ帰国 ■ 留学生来日できず ■ 産業に打撃
- 政策決定の場に女性を/きょう国際女性デー 国連で行事/「北京会議から２５年」
- 中小に無利子融資創設へ/首相が表明/小池氏が強く要求
- 中小零細 苦境/新型コロナ 中国からの部品供給停止 在庫底つく/納期未定続出 「商売にならない」
- 短期保険証 至急本人に/宮本議員 「自治体へ徹底を」/衆院厚労委
- なんだっけ/海洋発射型核巡航ミサイル（ＳＬＣＭ）って？
- 難病・小児慢性疾患対策/抜本的拡充を要請/党国会議員団
- 劇団などへの支援要求/イベント自粛 畑野氏が質問
- クルーズ対応ただす/新型コロナ問題 高橋氏が質問
- 入院体制の構築急務/本村氏が要求
- 行革推進算定やめよ/地方交付税 本村氏が批判
- 「通級」継続 通達約束/不登校でも利用可 宮本氏に文科相
- 外国人の困難 状況は/岩渕氏が参考人質疑
- 所得税法改定案に対する大門議員の質問（要旨）/参院本会議
- 温泉街も大打撃/仙台市・秋保「休業状態。先が見えない」/ふなやま氏 業者から聴取
- 「公園での外遊び 推奨されるべき」/一律休校問題 神戸市教委が表明/共産党議員に市議会で答弁
- 河井夫妻秘書逮捕/「説明責任を果たせ」/広島 市民団体訴えに若者共感
- ３・８国際女性デー/ジェンダー平等へ前進の日に
- きょうの潮流/まだ起きていない。山本和奈（かずな）さんは日本の現状を…
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