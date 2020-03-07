2020年3月7日(土)
- 専門家の意見聞き根拠示せ/中韓から入国制限 田村政策委員長が会見
- 新型コロナ 休校中 受け入れの学校は/私語・校庭遊び「ダメ」/教員ら改善努力も
- 受け入れ環境「柔軟対応を」/萩生田文科相が吉良氏に答弁
- 楽天 送料無料を延期/「一律」実施破綻 運動の勝利
- 新型コロナ対策/中国対応の文書改ざん/外務省作成 穀田氏追及
- 新型コロナ対策/支援強化 政府も「検討」/宮本氏質問
- 新型コロナ対策/一律休校 子の人権守れ/畑野氏要求
- 家計応援型 転換こそ/所得税法等改定案審議入り/参院本会議 大門氏強調
- 新型インフル特措法「改正」案/拙速にすべきでない/会見で田村氏
- 学校給食停止/農家・業者支援 農水相に要請/農民連など
- 女性差別撤廃へ 批准早く/穀田・井上氏 ＮＧＯと懇談
- 米軍機事故 抗議決議/沖縄県議会、２月の２件に
- 男女共同参画を前へ/全労連女性部が政府交渉
- あす「国際女性デー」/同意なき性行為は暴行/スペイン政府 刑法改正案を閣議決定
- 「ブラック校則」改善を 党都議団/都立高を調査「人権侵害の内容も」
- 新型コロナ対策 山梨県 休職助成/フリーランスも対象に/共産党県議求め
- 新型コロナ対策 仙台市 中小企業支援/保証料補給・融資拡充
- 入試差別あってはならない/吉良議員質問に文科相が明言/参院予算委
- 新型コロナと経済/次元の違う対策に力を尽くせ
- きょうの潮流/福島原発事故から丸９年。この節目の月に、全国の大手電力…
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