2020年1月22日(水)
- 首相等枠 過半数/「桜」疑惑 野党が追及/内閣府が内訳 飲食契約文書も
- 成果重視 賃金を抑制/経団連経労委報告 内部留保触れず
- 資本主義「善より害悪」５６％/２８国・地域世論調査
- 安倍改憲ノー 疑惑解明こそ/女性ら行動
- カジノ方針修正せず/野党ヒアリングに観光庁
- 「桜」名簿廃棄証拠なし/野党ヒアリング 内閣府「記憶で確認」
- 京都市長選（２月２日投票）/大激戦にせり勝つために、知人・友人への支持拡大と募金、選挙ボランティアのご協力を、重ねてお願いします。/１月２１日 日本共産党京都府委員会
- 京都市長選２．２決戦/福山さん勝たせたい/訴えに期待・対話広がる
- 首相の施政演説は無責任/小池書記局長が与野党と討論/ＢＳフジ番組「プライムニュース」
- 政府 事故想定「ない」/羽田新飛行ルート 回答に市民ら抗議/はたの議員参加
- 日本医師会・日医連が合同新年会/小池氏があいさつ
- 原爆症 最高裁で弁論/原告「経過観察は医療行為」/３訴訟同時に審理
- 伊方原発差し止め/地震でも火山でも危険は明白
- きょうの潮流/「みずからの仕事が正当で公正なものだと、きちんと国民に…
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