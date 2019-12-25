2019年12月25日(水)
- 「６０」やはり総理枠/桜を見る会 宮本議員、公文書で確認/１３年前、「安倍官房長官」も決裁
- 英語民間試験 文科省が議事録公開/地域間格差出ないのか 障害者に配慮できるか/検討会で懸念続出
- 「徴用工」平行線 対話は継続/日韓首脳、１年３カ月ぶり会談
- 「元日休ませて」/コンビニユニオン セブン本部に嘆願書/過労で限界 客少なく廃棄も
- 消費税５％に下げ 景気回復を/各界連・なくす会 都内各地で宣伝
- 郵政無責任説明に終始/かんぽ不正 野党ヒアリングで追及
- 馬毛島買収で予算流用/防衛省、田村貴昭氏聞き取りに
- 核兵器禁止条約署名を/カトリック司教協議会
- 石垣ミサイル基地 住民投票/実施せずは不公正/那覇地裁弁論 原告側が主張
- 正当化生む定義・事例残す■就活生・フリー救済明記せず/パワハラ指針労政審了承 公募意見を無視
- 知りたい聞きたい/株高 なぜ富裕層が大もうけ？/所得高いほど保有増える
- 関電疑惑 経産省「独自調査せず」/野党ヒアリングで繰り返す
- カジノ利権構造追及/野党ヒアリング 塩川氏「推進と規制一体」
- 住民強制排除やめよ/長崎・議連と県民ネット/石木ダム建設見直し要請
- 消費税増税３カ月/国民を応援する５％減税こそ
- きょうの潮流/街は飾られ、人びとも華やぐクリスマスの朝。ひとりの女性…
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