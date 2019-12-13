2019年12月13日(金)
- 「桜」のウソ 日本壊す/熊本 全国に先駆け怒りの集会/田村智子議員交え市民と野党共闘
- 未婚ひとり親に寡婦控除/差別正せの声 与党動かす
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/日本 また化石賞/小泉環境相演説に批判
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/石炭固執 怒り買う 環境相演説
- 業者採点 ミス割合 示さず/記述式大学入試 野党に文科省/合同ヒアリング
- アルミ系添加物 認可検討取りやめ/紙・吉良両氏に厚労省説明
- 党後援会全国連絡会が常任世話人会/党大会成功へ活動交流
- 生放送！とことん共産党/内田樹さん「他者に『親切』な政治を」/“この国の危機のりこえるには” 小池さんと語り合う
- 日曜版１５日号/乱暴な病院再編統合にノー/「“桜”逃げ切り許さない」田村副委員長インタビュー
- このうえ宿泊税なんて/宮城 旅館業３団体反対集会/県が導入検討
- 除染土保管 点検せよ/岩渕氏「流出を繰り返し」
- 悪徳商法 法改正必要/大門氏に消費者相「検討」
- ホタテ大量死 大打撃/紙氏「究明し支援強めて」
- 裁判所職員 抜本増を/山添氏「地方は人員不足」
- 国のビキニ資料隠し否定/国賠控訴審 元漁民らの訴え棄却/高松高裁
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/「変えるのは人々」/政治家・企業トップは、行動していると見せかけてきた/グレタさん、参加よびかけ
- 「桜を見る会」招待状 “不安もつ客も信用”/ジャパンライフ元店長/追及本部ヒアリングで証言
- ヘイト禁止条例可決/川崎市議会で全会一致
- 高齢者 怒りの座り込み/弱い者いじめの政治やめよ/小池書記局長 激励あいさつ
- 与党税制改定大綱/大企業優遇 ひずみ拡大するな
- きょうの潮流/ある歌とダンスが、世界を駆けめぐっています…
|赤旗ＰＲ