2019年12月12日(木)
- 台風１９号２カ月 福島・いわき/修理進まぬ住宅 続くレトルト食/公的支援 乏しく
- “年寄りをいじめるな”/怒りの座り込み開始 厚労省前
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/「時間ない。行動を」/閣僚級会合 野心的目標へ訴え次々
- 陸上イージス配備撤回を/秋田・山口の住民 防衛省に要望書
- 「桜」疑惑徹底究明へ意見書/岩手県議会が可決
- 都知事選・総選挙で連携/野党書記局長・幹事長が確認
- 行政の除雪体制強化を/国土審議会分科会 武田議員が主張
- クロマグロ投棄疑い/田村貴昭議員が検証求める
- 都立病院独法化撤回を/原田都議が知事に迫る/都「繰り入れは赤字補填でない」
- 福山氏「暮らし全力応援」/京都市長選必勝へ事務所開き
- 解雇中止 働きかけよ/チッソ関連会社計画 田村氏が要求
- 特例措置 乱開発恐れ/都市計画法 清水氏が指摘
- 派遣の規制緩和狙い/特定地域づくり法案 本村氏反対
- 編集権へ介入許すな/ＮＨＫ経営委 本村氏がただす
- レッド・パージ救済勧告/東京弁護士会/元公務員の被害者７人
- メーデー１００年意気高く/中央実行委が発足総会
- 米国防費 大枠８０兆円/２０会計年度予算 市民団体「破滅的」/核配備禁止など歯止め部分後退
- “カジノ 心配なことばかり”/住民投票へ 受任者登録次つぎ/横浜で宣伝
- ＣＯＰ２５ｉｎマドリード/温暖化対策 米は最下位/５８カ国・地域を評価 日本５１位「野心なし」/独ＮＧＯ発表
- 冬到来 尽きぬ不安/「早く元の生活に」 長野/台風１９号２カ月
- フラワーデモ 輪広がる/“性暴力ない社会にしたい”
- 中村哲医師告別式 福岡/９条実践の生涯しのぶ/赤嶺・田村貴昭・仁比氏ら参列
- 佐世保・揚陸艦配備/「侵略力」の強化許されない
- きょうの潮流/今年の大河ドラマも次回で大団円を迎えます。話の筋が入り…
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