2019年12月2日(月)
- 「桜」 首相は予算委で説明を/５％減税が最大の景気対策/ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長が主張
- 後援会拡大の手段にも/「桜」野党調査 首相地元議員「そう思う」
- パリ協定運用ルールが焦点/ＣＯＰ２５きょうから
- 政治考/日韓「慰安婦」合意 見直しは「約束違反」か/秘密協議 深刻な中身
- 中東派兵 国会閉会後に閣議決定報道/小池氏「国会で議論を」/ＮＨＫ日曜討論
- 予算超過支出が前提/桜を見る会 財政民主主義に反する/清水議員が追及
- 人権侵害の労働者研修/かんぽ不正販売 郵政経営陣 責任重い/山下議員ただす
- 家賃減免など要望/公団自治協、共産党と懇談
- オスプレイは来るな/木更津 ２０００人の熱気/千葉県民集会 「暫定」配備に反対
- 福山氏が街頭トーク/京都市長選 市民の声で政治つくる
- ＮＨＫ日曜討論 小池書記局長の発言
- １２～１月 地方議員選挙 下/日本共産党の立候補者
- 「目的外使用」批判/畑野氏 採点ノウハウ他事業に
- 性犯罪無罪 分析を/藤野氏 刑法規定改正の調査で
- 生活・生業再建まで/岩渕氏 大震災復興支援強化を
- 催涙弾の健康被害 深刻/香港区議選後初の週末 集会やデモ
- 子育て 多くの支えを/吉良議員迎えトーク集会/京都
- 異質な他者 認める社会に/徳島で池内氏講演
- ＣＯＰ２５の開催/気候危機を打開する正念場
- きょうの潮流/師走の都会の杜（もり）に現れた巨大なスタジアム。日曜のきのうは…
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