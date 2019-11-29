2019年11月29日(金)
- 「桜を見る会」区分番号「６０」総理枠認めよ/反社勢力出席 看過できぬ/野党書記局長・幹事長会談
- 安倍首相 「桜」の真相語れ/総がかり行動実行委、官邸前抗議
- 日米貿易協定/人権侵害 食の安全/参考人 懸念次々/井上議員が質問
- 江藤農水相 政治資金パーティー/宮崎県職員 運営に動員
- 内閣府「わからない」/「桜を見る会」 合同ヒアリング 区分番号問われ
- 「反社勢力」政府の「指針」が定義/官房長官の説明 “虚偽”
- 給食に発がん性物質か/参院連合審査 紙氏政府対応ただす
- 安保体系 憲法と矛盾/衆院憲法審 赤嶺氏実態を指摘
- 変形労働 教員望まず/参院文科委 吉良氏に参考人
- 日曜版１２月１日号/昭恵氏「お友だち」１４０人超参加/前川喜平さん 安倍教育行政を斬る
- 食の安全 譲れぬ/日米貿易協定阻止 国会前座り込み
- 食の安全脅かす危険/井上議員 日米交渉で規制緩和も
- 修学支援申請で改善/畑野議員質問受け 期限を延長
- 無資格者の代行正せ/山下議員 補助金申請で横行
- 監視組織に独立性を/倉林議員 医薬品行政めぐり要求
- 証拠開示ルール化を/山添議員 冤罪めぐる隠ぺい批判
- 楽天に是正させよ/出店業者に送料押し付け/岩渕議員 参院経産委
- 過密な特別支援学校/設置基準ぜひ 父母ら請願提出
- 保険歯科医療充実を/国会へ２４万人の署名提出
- 税制改定の論議/大企業優遇やめ消費税減税を
- きょうの潮流/今、新宿御苑が春に劣らぬ彩りです。カエデの赤が池の水面…
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