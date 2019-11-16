/国会追及逃れか/公文書管理まで私物化

「桜を見る会」追及緊急宣伝

/“ここで一緒に生きよう”/野党統一・松本候補 県西南端走る/幅広い応援弁士が伴走

日米貿易協定承認案を可決

公立教員に変形労働制

/与野党合意なく自公賛成で可決 畑野氏が反対討論/衆院文部科学委