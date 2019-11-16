2019年11月16日(土)
- 「桜を見る会」資料要求当日に名簿廃棄/国会追及逃れか/公文書管理まで私物化
- 「桜を見る会」追及緊急宣伝/スクープの日曜版 瞬く間になくなる/田村氏演説に“頑張って”
- 高知知事選 同行ルポ/“ここで一緒に生きよう”/野党統一・松本候補 県西南端走る/幅広い応援弁士が伴走
- 日米貿易協定承認案を可決/食の安全脅かし経済主権を破壊 穀田氏が反対討論/衆院外務委
- 公立教員に変形労働制/与野党合意なく自公賛成で可決 畑野氏が反対討論/衆院文部科学委
- “教員の過労死促進”/畑野氏 変形労働制を批判/衆院文科委
- 桜を見る会 首相は説明責任果たせ/野党チームが公開質問状/安倍事務所に
- 「首相出席予算委開け」 笠井氏会見
- 危ぶまれる個人情報/情報処理促進法改定案 笠井氏が反対討論/衆院経産委
- 首里城再建 県民参加で/沖縄 デニー知事が会見
- 遊水地など対策必要/佐賀 高橋議員が大雨被害調査
- 日米貿易協定・デジタル貿易協定承認案/穀田議員の反対討論（要旨）/衆院外務委
- 桜を見る会究明へ党宣伝/山口 大平氏が訴え
- 桜を見る会究明へ党宣伝/長野 武田議員が宣伝
- ハンセン病家族補償法など成立 見守る傍聴席/拍手の中 決意新た/差別根絶「終わりじゃない」
- 「避難生活の必需品は給・貸与」/国、周知呼びかけ
- 「桜を見る会」招待者名簿/「廃棄１年未満ありえぬ」/元担当官僚が本紙に証言
- たたかう市民が連帯/「武器より暮らし」ネット結成
- 原発推進政権は退陣/反原連が官邸前抗議
- 日米協定案の可決/国会と国民を無視した暴挙だ
- きょうの潮流/かつての癒着や腐敗は往々にして「族議員政治」という言葉…
|赤旗ＰＲ