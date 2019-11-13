2019年11月13日(水)
- 桜を見る会 前夜祭の怪/首相後援会 収支報告なし
- 桜を見る会/「安倍晋三後援会」 貸し切りバス撮影/新宿御苑前
- 公的行事私物化するな/首相官邸前 市民が抗議
- 労基法否定の変形労働/参考人質疑 教員の過労死増やすと指摘/衆院文科委
- 台風１９号１カ月/発災直後から救援全力/長野 共産党ルポ
- 「桜を見る会」私物化疑惑/２省「名簿は１０年保存」/野党合同ヒアリング 内閣府は１年で廃棄
- 公選法違反の疑い強い/田村副委員長 ラジオで語る
- 自動車関税でごまかし/日米貿易協定 田村貴昭氏が追及/衆院農水委
- 「コメ除外」は欺まん/紙氏「米に特権与える協定だ」/参院農水委
- 地方・高齢者恩恵なし/消費税ポイント還元 清水氏が指摘/衆院地創委
- 会社法改定案審議入り/藤野氏 「経営者優遇」と批判/衆院本会議
- 就活ハラスメント防止/市民ら厚労省に署名提出
- 教員「変形労働制」の参考人意見陳述（要旨）
- 綱領一部改定案についての提案報告と第２８回党大会決議案の用語解説（下）
- 性暴力根絶、みんなで/広がるフラワーデモ
- 反原発なら「自家発電で生活しろ」「自宅から出るな」/茨城・東海村長暴言/業界誌対談 「再稼働は必要」
- 被災者への支援/深刻な実態に見合っているか
- きょうの潮流/赤く色づいた、いくつものリンゴが泥に埋まっていました。…
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