2019年11月8日(金)
- 岩国海兵隊機/沖縄「臨時」空域で事故・隠蔽/夜間空中給油で井上議員が追及
- 日本政府は飛行中止、再発防止の実効ある措置求めよ/志位委員長が会見
- 全労連など中央行動/改憲阻止、暮らし優先の政治に
- 際限ない長時間勤務に/教員「変形労働制」導入は許されない 畑野議員が批判/衆院本会議
- 誰一人取り残さない県政へ/高知知事選 松本候補が第一声
- 首相の責任は重大 共通テストは白紙撤回を/志位委員長の会見
- 統一候補で選挙勝利へ/志位委員長 野党党首と懇談
- 国民と国会欺き推進/田村氏 日米貿易協定を追及/衆院連合審査
- 英語民間試験やめよ/衆院本会議 畑野氏が質疑
- 稲わら撤去「負担なし」/参院農水委 紙氏に江藤農水相答弁
- 憲法違反の現実見よ/衆院憲法審査会 赤嶺氏が主張
- 謝罪とリスト撤回を/病院再編問題 倉林氏が要求
- 助成金詐取などただす/参院委 企業主導型保育で田村氏
- 日曜版１０日号/大志とロマン持ち共産党躍進を/中村喜四郎衆院議員が語る野党共闘
- 首里城火災１週間/県が「復興戦略チーム」設置/沖縄・デニー知事 「全力で取り組む」
- 県共産党議員団が要請/政府に 基地問題・首里城再建など
- 県民目線で政治転換/高知知事選 松本候補の第一声（要旨）
- 公立学校教員給与特別措置法（給特法）改定案について/畑野議員の質問（要旨）/衆院本会議
- 「三ツ星議員」に党３氏/ＮＰＯ 笠井・井上・高橋氏を選出
- 被災住宅修理 実態に沿った運用を/埼玉 伊藤議員ら政府要請
- あすから第５６回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会/１０歳から８０歳の１１２人競う
- 「かんぽ２回目放送せず」/郵政圧力問題 ＮＨＫ側から伝達/本村氏質問に 衆院総務委
- 首相の任命責任/“口先”だけで反省が全くない
- きょうの潮流/たたかいに臨む彼の胸に去来したでしょうか。…
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