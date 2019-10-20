あすから 第５６回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会

１０歳から８０歳の１１２人競う

囲碁・将棋のアマチュア強豪が赤旗名人位を争う第５６回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会（赤旗名人戦）が９、１０の両日、東京都渋谷区の日本共産党本部で開催されます。

赤旗名人戦は日本の伝統文化である囲碁・将棋の普及・発展に寄与することを目的に、だれでも参加できる日本有数のアマチュア囲碁・将棋大会として発展してきました。

囲碁・将棋各５４人の都道府県代表選手と招待選手各２人、合わせて１１２人が出場、赤旗名人の座をかけて腕を競います。９日は２勝勝ち抜きの予選リーグと決勝トーナメント２回戦までおこない、１０日はベスト８が争い囲碁・将棋それぞれの赤旗名人が決まります。

１０代選手が囲碁８人、将棋５人、２０代が囲碁１９人、将棋２２人。初参加は囲碁２４人、将棋２２人です。

大会最年長は囲碁の青森代表、松尾敬司さん（８０歳）で、最年少は囲碁の熊本代表、國松聡さん（１０歳）。

将棋の最年長は５５歳、東京代表の目黒将さん。将棋最年少は１２歳、岩手代表の早川拓朗さんです。

今回の招待選手は、囲碁は前回赤旗名人の柳田朋哉さん、第６１回全日本女流アマ選手権戦優勝の吉田美穂さん。将棋は前回赤旗名人で、第５０期新人王戦（しんぶん赤旗主催）ベスト４進出の早咲誠和さん、第５１期女流アマ名人戦準優勝の小野ゆかりさんです。

囲碁赤旗名人は、第４４期の新人王、孫喆（まこと）七段と記念対局をおこないます。将棋赤旗名人は第５１期新人王戦に出場できます。

囲碁選手

北海道 大沼 亮介 ２４

北海道 横川 悠太 ３３

青 森 松尾 敬司 ８０

秋 田 高橋新一郎 ４１

岩 手 小野 拳 ２５

宮 城 安井 理樹 ４７

山 形 大岸 猛 ４９

福 島 吉村 仁作 ７５

東 京 山田 真生 ２６

東 京 横塚 元輝 ２７

東 京 西山 喬紘 １７

埼 玉 曽我部敏行 ６１

埼 玉 森長 宏紀 ２６

茨 城 長谷 泉 ５１

栃 木 山本 広斉 ３８

群 馬 鈴木 啓斗 ２０

神奈川 髙原 誠司 ５９

神奈川 府川 浩二 ６５

千 葉 松本 実優 ２０

千 葉 堀江 哲 ４７

山 梨 百瀬 治彦 ４６

長 野 上條 浩平 ２９

新 潟 奥田 裕紀 ２７

石 川 瀬川 学 ４４

富 山 源 明彦 ３０

福 井 佐々木涼真 ２６

静 岡 日吉 勇史 ４８

愛 知 前出 悠皓 ２９

岐 阜 平林 啓吾 １５

三 重 山元 学 ３１

大 阪 松野 史明 ４７

大 阪 深美 修一 ４７

兵 庫 向井 俊成 １１

京 都 後藤 一 １２

滋 賀 笹田 昭二 ６２

奈 良 岡田 天斗 ２０

和歌山 木村 直登 ３６

岡 山 多田遼太郎 ２８

広 島 竹田 幸一 ２０

山 口 小野 慎吾 ３６

鳥 取 甲原 和也 ２７

島 根 吉井 秀浩 ４８

香 川 西崎 浩一 ３３

愛 媛 森 俊輔 １６

徳 島 臼杵 裕也 ２６

高 知 一宮 由人 ５２

福 岡 寺下龍太郎 １９

佐 賀 樋口 駿 １１

長 崎 前田 史郎 ５６

熊 本 國松 聡 １０

大 分 松田 将典 ５０

宮 崎 奈須 春樹 ２０

鹿児島 寝占健一郎 ４９

沖 縄 國仲 尚 ２９

招 待 吉田 美穂 ４５

招 待 柳田 朋哉 ２６

将棋選手

北海道 横山 大樹 ２９

北海道 湯上 真司 ３９

青 森 小泉 祐 ３０

秋 田 佐藤 弘康 ４２

岩 手 早川 拓朗 １２

宮 城 星宮 謙 ３３

山 形 原田 寛明 ３２

福 島 渡辺 久記 ４９

東 京 相良 剛史 ３０

東 京 池田 将 ４５

東 京 目黒 将 ５５

埼 玉 葛山 拓生 ３９

埼 玉 長岡 俊勝 ５２

茨 城 浅倉 孝幸 ２６

栃 木 神永慶一郎 ２１

群 馬 樋口 晃 ５４

神奈川 銭本 裕生 １９

神奈川 田中 孝汰 ２１

千 葉 大和田雅弘 ４８

千 葉 平野慎太郎 ３１

山 梨 古屋 皓介 ３１

長 野 鈴木 翼 １８

新 潟 早川 俊 ４７

石 川 松野 健司 ２４

富 山 中平 寧 ３３

福 井 瀬戸川悠人 ２６

静 岡 山岸 亮平 ２２

愛 知 竹川 和 ２２

岐 阜 三輪 優斗 １９

三 重 野崎 雅敬 ２９

大 阪 星田 雅弘 ２６

大 阪 木村 秀利 ４６

兵 庫 天野 啓吾 ４０

京 都 新貝 涼太 ２４

滋 賀 中野 博文 ５２

奈 良 山根 紘矢 ２５

和歌山 黄瀬 健司 ３４

岡 山 羽仁 豊 ２２

広 島 横田 淳史 ２８

山 口 田中 佳久 ３０

鳥 取 小畑悠太朗 １６

島 根 山内 博文 ４１

香 川 神内 行人 ２２

愛 媛 中村 幸佑 ２１

徳 島 黒木 航太 ２１

高 知 中脇 隆志 ２３

福 岡 金子 俊 ２５

佐 賀 富永祐之介 ２２

長 崎 福田 大介 ４３

熊 本 清田 翔 ３０

大 分 吉武 大輝 ２６

宮 崎 寺原 達 ３２

鹿児島 福森 亘 ３２

沖 縄 桑江 裕丈 ３５

招 待 早咲 誠和 ４６

招 待 小野ゆかり ２７