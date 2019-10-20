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2019年11月8日(金)

あすから　第５６回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会

１０歳から８０歳の１１２人競う

　囲碁・将棋のアマチュア強豪が赤旗名人位を争う第５６回しんぶん赤旗全国囲碁・将棋大会（赤旗名人戦）が９、１０の両日、東京都渋谷区の日本共産党本部で開催されます。

　赤旗名人戦は日本の伝統文化である囲碁・将棋の普及・発展に寄与することを目的に、だれでも参加できる日本有数のアマチュア囲碁・将棋大会として発展してきました。

　囲碁・将棋各５４人の都道府県代表選手と招待選手各２人、合わせて１１２人が出場、赤旗名人の座をかけて腕を競います。９日は２勝勝ち抜きの予選リーグと決勝トーナメント２回戦までおこない、１０日はベスト８が争い囲碁・将棋それぞれの赤旗名人が決まります。

　１０代選手が囲碁８人、将棋５人、２０代が囲碁１９人、将棋２２人。初参加は囲碁２４人、将棋２２人です。

　大会最年長は囲碁の青森代表、松尾敬司さん（８０歳）で、最年少は囲碁の熊本代表、國松聡さん（１０歳）。

　将棋の最年長は５５歳、東京代表の目黒将さん。将棋最年少は１２歳、岩手代表の早川拓朗さんです。

　今回の招待選手は、囲碁は前回赤旗名人の柳田朋哉さん、第６１回全日本女流アマ選手権戦優勝の吉田美穂さん。将棋は前回赤旗名人で、第５０期新人王戦（しんぶん赤旗主催）ベスト４進出の早咲誠和さん、第５１期女流アマ名人戦準優勝の小野ゆかりさんです。

　囲碁赤旗名人は、第４４期の新人王、孫喆（まこと）七段と記念対局をおこないます。将棋赤旗名人は第５１期新人王戦に出場できます。

囲碁選手

　北海道　大沼　亮介　２４

　北海道　横川　悠太　３３

　青　森　松尾　敬司　８０

　秋　田　高橋新一郎　４１

　岩　手　小野　　拳　２５

　宮　城　安井　理樹　４７

　山　形　大岸　　猛　４９

　福　島　吉村　仁作　７５

　東　京　山田　真生　２６

　東　京　横塚　元輝　２７

　東　京　西山　喬紘　１７

　埼　玉　曽我部敏行　６１

　埼　玉　森長　宏紀　２６

　茨　城　長谷　　泉　５１

　栃　木　山本　広斉　３８

　群　馬　鈴木　啓斗　２０

　神奈川　髙原　誠司　５９

　神奈川　府川　浩二　６５

　千　葉　松本　実優　２０

　千　葉　堀江　　哲　４７

　山　梨　百瀬　治彦　４６

　長　野　上條　浩平　２９

　新　潟　奥田　裕紀　２７

　石　川　瀬川　　学　４４

　富　山　源　　明彦　３０

　福　井　佐々木涼真　２６

　静　岡　日吉　勇史　４８

　愛　知　前出　悠皓　２９

　岐　阜　平林　啓吾　１５

　三　重　山元　　学　３１

　大　阪　松野　史明　４７

　大　阪　深美　修一　４７

　兵　庫　向井　俊成　１１

　京　都　後藤　　一　１２

　滋　賀　笹田　昭二　６２

　奈　良　岡田　天斗　２０

　和歌山　木村　直登　３６

　岡　山　多田遼太郎　２８

　広　島　竹田　幸一　２０

　山　口　小野　慎吾　３６

　鳥　取　甲原　和也　２７

　島　根　吉井　秀浩　４８

　香　川　西崎　浩一　３３

　愛　媛　森　　俊輔　１６

　徳　島　臼杵　裕也　２６

　高　知　一宮　由人　５２

　福　岡　寺下龍太郎　１９

　佐　賀　樋口　　駿　１１

　長　崎　前田　史郎　５６

　熊　本　國松　　聡　１０

　大　分　松田　将典　５０

　宮　崎　奈須　春樹　２０

　鹿児島　寝占健一郎　４９

　沖　縄　國仲　　尚　２９

　招　待　吉田　美穂　４５

　招　待　柳田　朋哉　２６

将棋選手

　北海道　横山　大樹　２９

　北海道　湯上　真司　３９

　青　森　小泉　　祐　３０

　秋　田　佐藤　弘康　４２

　岩　手　早川　拓朗　１２

　宮　城　星宮　　謙　３３

　山　形　原田　寛明　３２

　福　島　渡辺　久記　４９

　東　京　相良　剛史　３０

　東　京　池田　　将　４５

　東　京　目黒　　将　５５

　埼　玉　葛山　拓生　３９

　埼　玉　長岡　俊勝　５２

　茨　城　浅倉　孝幸　２６

　栃　木　神永慶一郎　２１

　群　馬　樋口　　晃　５４

　神奈川　銭本　裕生　１９

　神奈川　田中　孝汰　２１

　千　葉　大和田雅弘　４８

　千　葉　平野慎太郎　３１

　山　梨　古屋　皓介　３１

　長　野　鈴木　　翼　１８

　新　潟　早川　　俊　４７

　石　川　松野　健司　２４

　富　山　中平　　寧　３３

　福　井　瀬戸川悠人　２６

　静　岡　山岸　亮平　２２

　愛　知　竹川　　和　２２

　岐　阜　三輪　優斗　１９

　三　重　野崎　雅敬　２９

　大　阪　星田　雅弘　２６

　大　阪　木村　秀利　４６

　兵　庫　天野　啓吾　４０

　京　都　新貝　涼太　２４

　滋　賀　中野　博文　５２

　奈　良　山根　紘矢　２５

　和歌山　黄瀬　健司　３４

　岡　山　羽仁　　豊　２２

　広　島　横田　淳史　２８

　山　口　田中　佳久　３０

　鳥　取　小畑悠太朗　１６

　島　根　山内　博文　４１

　香　川　神内　行人　２２

　愛　媛　中村　幸佑　２１

　徳　島　黒木　航太　２１

　高　知　中脇　隆志　２３

　福　岡　金子　　俊　２５

　佐　賀　富永祐之介　２２

　長　崎　福田　大介　４３

　熊　本　清田　　翔　３０

　大　分　吉武　大輝　２６

　宮　崎　寺原　　達　３２

　鹿児島　福森　　亘　３２

　沖　縄　桑江　裕丈　３５

　招　待　早咲　誠和　４６

　招　待　小野ゆかり　２７


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